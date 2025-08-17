Фото
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ

Александр Овечкин попал в книгу рекордов России.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«897 голов – историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства.

Овечкин не просто побил рекорд Гретцки – он уже переписал историю хоккея от имени России. Это не просто число – это годы тренировок, сотни игр, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновленных его игрой.

Александр Овечкин официально стал частью национальной истории», – сказано в сообщении аккаунта Книги рекордов России в соцсетях.

Фото: instagram.com/worldrecordsclub/

Овечкин поучаствовал в установлении рекорда России по приготовлению стейков. Капитан «Вашингтона» нанес число 895 на рекордный кусок индейки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: инстаграм World Records Club
logoАлександр Овечкин
фото
рекорды
logoВашингтон
logoНХЛ
