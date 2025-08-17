«Нант» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Нантом» в 1-м туре Лиги 1.
Матч пройдет на «Стад ля Божуар».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Лига 1. 1 тур
17 августа 18:45, Стад ля Божуар
А что теперь делать со Станковичем?7792 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
