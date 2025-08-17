Карпин понимает, кто виноват в 1-м голе ЦСКА: «Ну да, и что? Если мы пропускаем, когда мяч у нас, то не оборона виновата. Это как ушат холодной воды, из ниоткуда»

Валерий Карпин после матча с ЦСКА оценил оборону «Динамо».

– Пропускать три гола – это не значит, что оборона плохая или в обороне какие-то проблемы. Если первый гол мы получаем, когда мяч у нас, то это не оборона виновата.

– Вы понимаете, кто виноват?

– Ну да, и что?

– Почему не удалось в первом тайме сыграть так, как во втором? Почему футбол бы настолько разным?

– Первые 15 минут как раз были тем, что в идеале хотелось бы видеть. Потом пропустили гол – как ушат холодной воды. Из ниоткуда взялся гол. Думаю, что это повлияло тоже на игроков, – сказал главный тренер «Динамо » в эфире «Матч ТВ ».