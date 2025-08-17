Карпин понимает, кто виноват в 1-м голе ЦСКА: «Ну да, и что? Если мы пропускаем, когда мяч у нас, то не оборона виновата. Это как ушат холодной воды, из ниоткуда»
Валерий Карпин после матча с ЦСКА оценил оборону «Динамо».
– Пропускать три гола – это не значит, что оборона плохая или в обороне какие-то проблемы. Если первый гол мы получаем, когда мяч у нас, то это не оборона виновата.
– Вы понимаете, кто виноват?
– Ну да, и что?
– Почему не удалось в первом тайме сыграть так, как во втором? Почему футбол бы настолько разным?
– Первые 15 минут как раз были тем, что в идеале хотелось бы видеть. Потом пропустили гол – как ушат холодной воды. Из ниоткуда взялся гол. Думаю, что это повлияло тоже на игроков, – сказал главный тренер «Динамо» в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
