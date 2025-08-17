«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
Александр Соболев резко ответил болельщику, оставившему язвительный комментарий.
После матча со «Спартаком» (2:2) Соболев, забивший гол в ворота бывшей команды, опубликовал пост с текстом «Крики. Вот эти ваши». Это отсылка к цитате политика Владимира Жириновского про «петушиный крик», ранее игрок уже публиковал похожую запись.
В ответ один из болельщиков написал «Денег дать?», на что форвард «Зенита» ответил: «Себе на проезд оставь».
Напомним, после вчерашней игры фанаты «Спартака» оскорбляли Соболева и протягивали форварду «Зенита» купюры.
Скриншот: instagram.com/a.sobolev97
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Александра Соболева
