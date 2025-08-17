  • Спортс
  • Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
22

Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»

Геннадий Орлов обвинил газон «Спартака» в ошибке Эсекиэля Барко при пенальти.

Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ на «Лукойл Арене».

На 86-й минуте арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в пользу москвичей. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов парировал удар Эсекиэля Барко, на добивании Жедсон Фернандеш отправил мяч в сетку. Однако Чистяков отменил взятие ворот после консультации с видеоассистенатми – Барко дважды коснулся мяча при ударе с пенальти. 

«Забей Барко пенальти – и три очка в кармане. И совсем другое настроение у тренера, руководства, болельщиков. Однако судьи справедливо отменили взятие ворот. Двойное касание.

Но о чем это говорит? «Спартак» сам виноват! Почему у аргентинца поехала нога?! Вопросы к работникам стадиона. Зачем же вы так заливаете поле?! Ну есть же закон: нельзя сильно поливать вратарскую и 11-метровую отметку! Категорически запрещено!

Ребят, ну чего вы наделали-то? Почему у вас такое поле болотистое? Оно и сыграло с Барко злую шутку.

В общем, оказали своей же команде медвежью услугу... Не зря говорят: дьявол кроется в деталях», – сказал комментатор Орлов.

«Зенит» убежал из Москвы с одним очком, «Спартак» был ближе к победе. Жедсон – реальное усиление». Орлов про 2:2 на «Лукойл Арене»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
