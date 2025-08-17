«Эспаньол» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Атлетико» сыграет в гостях с «Эспаньолом» в 1-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на «RCDE Стэдиум».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 1 тур
17 августа 19:30, RCDE Стэдиум
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
