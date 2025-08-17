0

«Эспаньол» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Атлетико» сыграет в гостях с «Эспаньолом» в 1-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на «RCDE Стэдиум».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Ла Лига. 1 тур
17 августа 19:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
Атлетико

Календарь Ла Лиги

А что теперь делать со Станковичем?7789 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАтлетико
онлайны
logoЛа Лига
logoЭспаньол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» примет «Оренбург»
21234 минуты назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
17749 минут назад
Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»
17сегодня, 06:30
АПЛ стартовала! «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», «МЮ» против «Арсенала»
699сегодня, 06:16
Ярчайшая ничья «Спартака» и «Зенита», Чимаев – чемпион UFC, разгромы от «Барсы» и «Ман Сити», «Бавария» взяла Суперкубок Германии, Голдобин в списке отказов и другие новости
21сегодня, 06:10
Маскерано о голе и ассисте Месси после травмы: «Выдающийся игрок. При этом он не на сто процентов чувствовал себя комфортно»
9сегодня, 05:25
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 04:50Тесты и игры
МЛС. Гол и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Атланта» Миранчука проиграла «Колорадо», «Канзас Сити» Шапи – «Орландо»
15сегодня, 04:36
Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»
24сегодня, 03:45
Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»
30сегодня, 02:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Бари». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
13 минут назад
«Байер» предложил Линделефу контракт по схеме «1+1» и хочет подписать еще одного центрального защитника – Баде из «Севильи»
123 минуты назад
«Нант» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
39 минут назад
«Ювентус» сделал запрос по Жегрове и хочет продать Гонсалеса «Атлетико»
256 минут назад
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 06:09
«Балтика» поражает физическим состоянием: прессингуют, несутся, создают моменты. Симпатичная команда с тренерским почерком». Корниленко о 3-м месте калининградцев
6сегодня, 05:59
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 05:42
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 05:32
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
4сегодня, 05:00
Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»
сегодня, 04:50