«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой

Комментатор Юношеской футбольной лиги заявил, что женщинам не стоит судить матчи.

«Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Ну каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются.

Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место», – сказал Александр Боярский во время матча «Родины » с «Зенитом » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, обслуживаемого бригадой Арины Станововой.