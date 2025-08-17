«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
Комментатор Юношеской футбольной лиги заявил, что женщинам не стоит судить матчи.
«Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Ну каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются.
Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место», – сказал Александр Боярский во время матча «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, обслуживаемого бригадой Арины Станововой.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мутко против»
