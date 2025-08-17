  • Спортс
  • ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»
ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»

ЦСКА намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо».

В 5-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 3:1.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым в двух эпизодах.

На 47-й минуте Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам «Динамо», упал после столкновения с Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию. На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться», – написал Брейдо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
