«Челси» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
«Челси» примет «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Премьер-лига. 1 тур
17 августа 13:00, Стэмфорд Бридж
Не начался
