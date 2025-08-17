«Челси» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Челси» примет «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Календарь АПЛ