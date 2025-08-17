«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Краснодар» примет «Сочи» в южном дерби в 5-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ozon Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 5 тур
17 августа 17:30, Ozon Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
