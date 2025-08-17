«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:45

«Рубин» примет «Ростов» в 5-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Ак Барс Арене»

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

