«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:45
«Рубин» примет «Ростов» в 5-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ак Барс Арене»
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 5 тур
17 августа 12:45, Ак Барс Арена
А что теперь делать со Станковичем?6059 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
