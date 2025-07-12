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  • Синнер выбил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале «Уимблдона», «Оренбург» занял место «Торпедо» в РПЛ, «Ливерпуль» вывел номер Жоты, УЕФА не пустил «Пэлас» в ЛЕ и другие новости
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Синнер выбил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале «Уимблдона», «Оренбург» занял место «Торпедо» в РПЛ, «Ливерпуль» вывел номер Жоты, УЕФА не пустил «Пэлас» в ЛЕ и другие новости

1. Янник Синнер обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:3, 6:4) и впервые в карьере вышел в финал «Уимблдона». Его соперником станет выбивший Тэйлора Фрица Карлос Алькарас, действующий победитель турнира.

2. В Мир РПЛ вместо «Торпедо», исключенного за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге, сыграет уже вылетевший «Оренбург» (15-е место по итогам чемпионата), а московская команда выступит во втором дивизионе страны. Также клубы поменялись местами в FONBET Кубке России.

3. Владимир Путин поручил ФМБА сформировать базы с данными о здоровье спортсменов из сборных. Также президент России дал указание с 2026 года увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам.

4. СКА заключил годичный контракт с защитником Маркусом Филлипсом, игравшим у Игоря Ларионова в «Торпедо», и расторг договор с Михаилом Григоренко – нападающий сразу присоединился к «Трактору» на два года.

5. УЕФА не разрешил «Кристал Пэлас» сыграть в Лиге Европы из-за того, что по состоянию на 1 марта 2025 года у английского клуба и «Лиона» был один владелец – Джон Текстор. Бизнесмен уже успел продать долю в «Пэлас», но команде это не помогло – теперь придется выступать в Лиге конференций.

6. Ханс-Дитер Флик сообщил Марку-Андре тер Стегену, что тот больше не будет считаться основным вратарем «Барселоны». Приобретение Жоана Гарсии было стратегическим решением, и именно испанец теперь будет голкипером номер один.

7. Хореограф Алексей Железняков опубликовал фото с фигуристами группы Этери Тутберидзе, сотрудничество с которой прекратил в ноябре 2023 года. Инициировала возобновление совместной работы тренер.

8. «Ливерпуль» принял решение вывести из обращения 20-й номер, под которым до автокатастрофы выступал Диогу Жота. Мерсисайдцы еще никогда в своей истории такого шага не делали.

9. Единая лига ВТБ объявила формат Суперкубка: ЦСКА, «Зенит», «Црвена Звезда» и «Дубай» сыграют в Белграде в формате «Финала четырех».

10. Хаби Алонсо просит «Реал» подписать опорного полузащитника, но никаких решений на этот счет еще не принято – будут обсуждать. Мадридцам интересен Алексис Мак Аллистер, однако платить «Ливерпулю» свыше 100 млн евро они не собираются.

11. «Челси» на фоне интереса «Милана» к Николасу Джексону оценил форварда в 100 млн фунтов. Тем временем лондонцы за 25 млн фунтов продают вратаря Джордже Петровича «Борнмуту».

12. Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве планируют открыть в 2027 году. Мэр Сергей Собянин объяснил: «Там никто не расслабляется, активно работают, просто масштаб работы огромный».

13. Ламин Ямаль готовит масштабное празднование 18-летия. В нем примут участие многие известные спортсмены, мировые знаменитости и артисты, в том числе Bad Gyal – каталонская певица, у которой с Ламином сложились «доверительные отношения», а также музыканты Duki, Bizarrap и Ozuna. Также о получении приглашения сообщал ютубер IShowSpeed.

14. Виктор Дьокереш не явился на предсезонку «Спортинга» – таким образом форвард пытается убедить португальский клуб продать его в «Арсенал». Лиссабонцы могут оштрафовать нападающего сборной Швеции.

15. Международная федерация гимнастики разрешила россиянам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса.

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Жена Семака:«Муж называет меня «белая госпожа» – с тех пор, как работник на даче назвал так Wi-Fi в мою честь. Я его всю жизнь называю Сеня»

Булыкин об «Оренбурге» в РПЛ:«В РФС приняли лучшее решение – не будут же они делать плохо российскому футболу. Союз знает гораздо больше нюансов, чем простой болельщик»

Вячеслав Фетисов:«Можно быть самозванцем и считать, что футбол – спорт №1 в России. Есть показатели: число звезд мирового уровня, заполняемость трибун. Хоккей лучше по всем критериям»

Митрофанов на вопрос о том, что «Сочи» и «Оренбург» в РПЛ из-за «Зенита»:«Сторонникам таких теорий предложил бы алюминиевые шапочки. Серьезно думаете, что судей подкупали с осени?»

Дана Уайт:«Мы устроим супербой Махачева и Топурии, если Ислам завоюет титул в полусреднем весе»

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Игорь Колыванов: «Безобразие, что сейчас нет ни одного россиянина в Европе, который бы себя проявил. Взять Захаряна – не надо уезжать в 19. Мышцы еще не готовы»

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Опубликовал: Александр Суряев
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