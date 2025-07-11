Вячеслав Фетисов: «Можно быть самозванцем и считать, что футбол – спорт №1 в России. Есть показатели: число звезд мирового уровня, заполняемость трибун. Хоккей лучше по всем критериям»
– Как думаете, скандалы в российском футболе, которые происходят этим летом, бьют по имиджу и рейтингу главного вида спорта в стране?
– А кто сказал, что футбол – спорт номер один в России?
– Многие так считают…
– Не знаю, кто эти многие. Нужно иметь в виду критерии оценки лучших спортсменов по году, по десятилетию, столетию. Конечно, можно быть самозванцем и считать, что у нас футбол самый красивый и лучший вид спорта.
Но есть показатели, по которым можно понять, какой вид спорта самый популярный в России: это количество звезд мирового уровня, заполняемость трибун, развитие детского направления и много чего еще.
Очевидно, что хоккей лучше и популярнее футбола по всем этим критериям, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов назвал хоккей спортом №1 в России: «Видим пустые стадионы на футболе. Результаты на мировой арене не в пользу футбола – у хоккеистов больше значимых побед»