Вячеслав Фетисов: «Можно быть самозванцем и считать, что футбол – спорт №1 в России. Есть показатели: число звезд мирового уровня, заполняемость трибун. Хоккей лучше по всем критериям»

Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей лучше футбола в России по всем критериям.

– Как думаете, скандалы в российском футболе, которые происходят этим летом, бьют по имиджу и рейтингу главного вида спорта в стране?

– А кто сказал, что футбол – спорт номер один в России?

– Многие так считают…

– Не знаю, кто эти многие. Нужно иметь в виду критерии оценки лучших спортсменов по году, по десятилетию, столетию. Конечно, можно быть самозванцем и считать, что у нас футбол самый красивый и лучший вид спорта.

Но есть показатели, по которым можно понять, какой вид спорта самый популярный в России: это количество звезд мирового уровня, заполняемость трибун, развитие детского направления и много чего еще.

Очевидно, что хоккей лучше и популярнее футбола по всем этим критериям, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов назвал хоккей спортом №1 в России: «Видим пустые стадионы на футболе. Результаты на мировой арене не в пользу футбола – у хоккеистов больше значимых побед»