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Путин поручил с 2026 года увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам

Владимир Путин поручил увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам.

Поручение президента РФ опубликовано на сайте Кремля. 

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией.

Предусмотреть начиная с 2026 года увеличение размеров денежных вознаграждений (премий) российским спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России, Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста», – говорится в поручении президента РФ. 

Ответственным за исполнение поручения назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Ранее за золотые медали Олимпийских и Паралимпийских игр спортсмены получали премию в размере 4 млн рублей, за серебряные медали – 2,5 млн рублей, за бронзовые – 1,7 млн рублей.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
logoОлимпийская сборная России
logoВладимир Путин
logoМихаил Мишустин
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