  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Собираетесь выдворить 8 млн иммигрантов? И Ямаля? И Нико Уильямса? Не думаю». Каталонский левый политик Руфиан ответил в Конгрессе лидеру правой партии Абаскалю
82

«Собираетесь выдворить 8 млн иммигрантов? И Ямаля? И Нико Уильямса? Не думаю». Каталонский левый политик Руфиан ответил в Конгрессе лидеру правой партии Абаскалю

Каталонский депутат выступил на тему миграции, упомянув Ламина Ямаля.

Габриэль Руфиан, депутат от партии «Левые республиканцы Каталонии», выступающей за независимость Каталонии от Испании и Франции, прокомментировал заявления лидера партии VOX Сантьяго Абаскаля о планах по депортации мигрантов, совершивших преступления. 

«Вы говорите, что собираетесь выдворить восемь миллионов мигрантов и их детей? И Ламина Ямаля тоже? И Нико Уильямса? Не думаю.

Вы не любите «независимых», потому что мы не хотим быть испанцами, и вы не любите моих мигрантов, потому что они хотят быть испанцами. Тогда кого же вы вообще любите?

Вы никого не выдворите. Никого. Тем более восемь миллионов человек. Потому что, если вы их выдворите, Абаскалю самому придется работать», – заявил Руфиан, обращаясь к Абаскалю.

По словам политика, правую партию VOX не беспокоят иностранцы, скупающие недвижимость.

«Эти иностранцы не беспокоят VOX, потому что они богатые и почти все белые. У испанцев приоритет, пока не приедет богатый иностранец. После этого испанцы оказываются на втором месте», – сказал Руфиан, выступая в Конгрессе депутатов, нижней палате испанского парламента.

Кто выиграет Суперкубок России?3306 голосов
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Razon
logoАтлетик
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
Политика
logoНико Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Семин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Это не пойдет на благо российскому футболу. У «Барсы» была такая же ситуация: говорили о каких-то махинациях»
517 минут назад
Эндрик может пропустить до двух месяцев. У форварда «Реала» рецидив травмы бедра
425 минут назад
«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить «Ливерпулю» 100 млн евро
2157 минут назад
Петрович из «Челси» за 25 млн фунтов перейдет в «Борнмут»
12сегодня, 20:50
«Галатасарай» предложил «Наполи» 75 млн евро за Осимхена – 40 сразу и 35 в рассрочку
20сегодня, 20:44
Дмитрий Черышев: «Спартаку» бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Я бы попробовал подписать Джейми. Он более гибкий, умеет играть в футбол»
19сегодня, 20:32
Защитник «Реала» Асенсио: «Я не справился с задачей на КЧМ, который требовал от меня максимума, но я исполнил мечту, став частью лучшего клуба мира»
32сегодня, 19:48
«Наполи» не продал Осимхена за 70 млн евро «Галатасараю». Де Лаурентис хочет 75 млн
40сегодня, 19:38
«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Жоте. Это 1-й случай в истории клуба
93сегодня, 19:25
Эланга за 55 млн фунтов перешел в «Ньюкасл» из «Ноттингема»
27сегодня, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» хочет купить 50% прав на Феликса не дороже 20 млн евро. Хавбек согласен на существенное понижение зарплаты (O Jogo)
7 минут назад
Босс «Кристал Пэлас» Пэриш об исключении из ЛЕ: «Ужасная несправедливость, мы опустошены. Это как выиграть в лотерею и не получить ничего. Рассматриваем разные варианты, апелляция – один из них»
323 минуты назад
«Порту» выкупил 100% прав на Агехову у «Атлетико». Форвард стал вторым бомбардиром лиги Португалии в прошлом сезоне
244 минуты назад
Тренер ЦСКА Челестини: «Мы изучили «Краснодар» досконально. Знаем о них все»
947 минут назад
Угальде вернулся в расположение «Спартака»
2сегодня, 20:58Фото
«Комо» за 20 млн евро купил Кюна у «Селтика». У вингера 13+9 в прошлом сезоне в Шотландии
7сегодня, 20:15
«Ростов» объявил о трансфере 19-летнего нигерийского вингера, выступавшего в Египте
19сегодня, 19:52
Анатолий Воробьев: «Скоро российский футбол будет вызывать больше интереса у правоохранительных органов, чем у болельщиков. Игроки делают ставки, 12 судей замешаны в скандалах – это пандемия»
13сегодня, 18:58
Глава академии «Локо» о потасовке после матча ЮФЛ-1 с ЦСКА: «Рассчитывали на меньшую дисквалификацию наших игроков. Большую роль в конфликте сыграло неудовлетворительное судейство»
6сегодня, 18:45
«Реал» продал 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 5 млн евро и 50% при перепродаже. Отступные – 40 млн евро
3сегодня, 18:44