«Собираетесь выдворить 8 млн иммигрантов? И Ямаля? И Нико Уильямса? Не думаю». Каталонский левый политик Руфиан ответил в Конгрессе лидеру правой партии Абаскалю

Каталонский депутат выступил на тему миграции, упомянув Ламина Ямаля.

Габриэль Руфиан, депутат от партии «Левые республиканцы Каталонии», выступающей за независимость Каталонии от Испании и Франции, прокомментировал заявления лидера партии VOX Сантьяго Абаскаля о планах по депортации мигрантов, совершивших преступления.

«Вы говорите, что собираетесь выдворить восемь миллионов мигрантов и их детей? И Ламина Ямаля тоже? И Нико Уильямса? Не думаю.

Вы не любите «независимых», потому что мы не хотим быть испанцами, и вы не любите моих мигрантов, потому что они хотят быть испанцами. Тогда кого же вы вообще любите?

Вы никого не выдворите. Никого. Тем более восемь миллионов человек. Потому что, если вы их выдворите, Абаскалю самому придется работать», – заявил Руфиан, обращаясь к Абаскалю.

По словам политика, правую партию VOX не беспокоят иностранцы, скупающие недвижимость.

«Эти иностранцы не беспокоят VOX, потому что они богатые и почти все белые. У испанцев приоритет, пока не приедет богатый иностранец. После этого испанцы оказываются на втором месте», – сказал Руфиан, выступая в Конгрессе депутатов, нижней палате испанского парламента.