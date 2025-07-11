Дьокереш не явился на предсезонку – это может приблизить сделку с «Арсеналом». «Спортинг» финансово накажет форварда, если он не прибудет в Лиссабон до завтра

Виктор Дьокереш не явился на предсезонку «Спортинга».

Нападающий не вернулся к предсезонной подготовке, как и планировал ранее. Сообщалось , что таким образом игрок попытается убедить португальский клуб продать его в «Арсенал».

Швед уже уведомил президента «Спортинга » Фредерику Варандаша , что больше не будет играть за клуб, пишет журналист Бен Джейкобс.

Сделка с «Арсеналом » остается на продвинутой стадии и теперь может быть заключена быстро. Португальцы ждут, смогут ли «канониры» предложить запрашиваемую сумму в 70+10 млн евро.

Отмечается, что «Арсенал» ждал развития событий, зная, что длительное отсутствие Дьокереша на предсезонке поможет заключению сделки.

Вместе с тем форвард может столкнуться с последствиями, если не явится на тренировочный сбор в Лиссабон завтра днем. За нарушение внутренних правил Виктору грозит финансовое наказание, подчеркивает O Jogo.