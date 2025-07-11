Синнер обыграл Джоковича и впервые вышел в финал «Уимблдона»

Янник Синнер впервые сыграет в финале «Уимблдона».

За 1 час и 53 минуты он победил Новака Джоковича – 6:3, 6:3, 6:4.

Для 23-летнего итальянца это дебютный выход в финал «Уимблдона» и пятый финал турнира «Большого шлема» в карьере.

Янник вышел в четвертый финал «Шлема» подряд и стал 11-м игроком Открытой эры, сыгравшим в финалах всех четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Синнер впервые обыграл Джоковича на траве. Баланс их личных встреч теперь 6:4 в пользу итальянца. Он стал всего лишь вторым игроком, которому удалось обыграть Джоковича в пяти матчах подряд после Рафаэля Надаля .

За четвертый титул «Большого шлема» Синнер поборется с Карлосом Алькарасом . Итальянец попробует взять реванш за финал «Ролан Гаррос»-2025.