«Оренбург» заменил «Торпедо» в группе Кубка с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Черно-белые сыграют в Пути регионов

«Оренбург» и «Торпедо» поменялись местами в Кубке России.

Сегодня РФС объявил о включении «Оренбурга » в число участников Мир РПЛ вместо «Торпедо», исключенного за «попытку организации договорных матчей». Черно-белые вернутся в Первую лигу.

Таким образом, «Оренбург» получил право сыграть в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда заняла место «Торпедо » в группе А с «Зенитом », «Рубином » и «Ахматом ».

Московская команда, в свою очередь, сыграет в Пути регионов.