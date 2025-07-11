«Оренбург» заменил «Торпедо» в группе Кубка с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Черно-белые сыграют в Пути регионов
«Оренбург» и «Торпедо» поменялись местами в Кубке России.
Сегодня РФС объявил о включении «Оренбурга» в число участников Мир РПЛ вместо «Торпедо», исключенного за «попытку организации договорных матчей». Черно-белые вернутся в Первую лигу.
Таким образом, «Оренбург» получил право сыграть в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда заняла место «Торпедо» в группе А с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом».
Московская команда, в свою очередь, сыграет в Пути регионов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
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