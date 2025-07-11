⚡ «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ. РФС утвердил решение

«Оренбург» сыграет в новом сезоне РПЛ.

Бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона, сообщают «Чемпионат» и другие источники. Вылетевший из высшего дивизиона клуб заменит «Торпедо».

Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.

«Оренбург» напрямую вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25, заняв 15-е место в таблице.