СКА подписал контракт с Филлипсом на год. Ранее он играл у Ларионова в «Торпедо»
СКА подписал контракт с Маркусом Филлипсом.
Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на год.
В минувшем сезоне Филлипс выступал за «Торпедо», которое возглавлял нынешний главный тренер СКА Игорь Ларионов.
На счету хоккеиста 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и 13 (2+11) очков при полезности «плюс 5» при среднем игровом времени 17:33.
В Кубке Гагарина Филлипс провел 4 игры и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 1».
Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости