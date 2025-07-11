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СКА подписал контракт с Филлипсом на год. Ранее он играл у Ларионова в «Торпедо»

СКА подписал контракт с Маркусом Филлипсом.

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на год.

В минувшем сезоне Филлипс выступал за «Торпедо», которое возглавлял нынешний главный тренер СКА Игорь Ларионов.

На счету хоккеиста 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и 13 (2+11) очков при полезности «плюс 5» при среднем игровом времени 17:33.

В Кубке Гагарина Филлипс провел 4 игры и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 1».

Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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