Международная федерация гимнастики разрешила россиянам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса
FIG разрешила россиянам повторно подавать заявки на нейтральный статуc.
Решение принято на заседании исполкома Международной федерации гимнастики в Лозанне.
FIG уточнила критерии для получения нейтрального статуса, касающиеся добровольного членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки государственной политики (в том числе публичные заявления, интервью и активность в соцсетях).
Российские и белорусские спортсмены, которым ранее отказали в получении нейтрального статуса, могут повторно подать заявки в соответствии с новыми правилами.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIG
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