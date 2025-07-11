Международная федерация гимнастики разрешила россиянам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса

FIG разрешила россиянам повторно подавать заявки на нейтральный статуc.

Решение принято на заседании исполкома Международной федерации гимнастики в Лозанне.

FIG уточнила критерии для получения нейтрального статуса, касающиеся добровольного членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки государственной политики (в том числе публичные заявления, интервью и активность в соцсетях).

Российские и белорусские спортсмены, которым ранее отказали в получении нейтрального статуса, могут повторно подать заявки в соответствии с новыми правилами.