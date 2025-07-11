Железняков опубликовал фото с фигуристами группы Тутберидзе. Он ушел из команды в 2023 году
Хореограф Алексей Железняков опубликовал фото с фигуристами группы Тутберидзе.
«Как в той песне, «Не надо слов, не надо паники».
Ну короче, вы поняли 😜😎», – написал он.
В ноябре 2023 года Железняков покинул команду Этери Тутберидзе.
На фото оказались Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Маргарита Базылюк, Алена Принева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, а также Ярослав Хрулев, который ранее тренировался у Евгения Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алексея Железнякова
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