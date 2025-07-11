Григоренко перешел в «Трактор». Контракт с экс-форвардом СКА – на 2 года

Михаил Григоренко перешел в «Трактор».

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на два сезона.

Сегодня Григоренко покинул СКА . Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

В минувшем сезоне форвард провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «минус 9».

В плей-офф на счету Григоренко 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности «плюс 1».

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