Григоренко перешел в «Трактор». Контракт с экс-форвардом СКА – на 2 года
Михаил Григоренко перешел в «Трактор».
Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на два сезона.
Сегодня Григоренко покинул СКА. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
В минувшем сезоне форвард провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «минус 9».
В плей-офф на счету Григоренко 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности «плюс 1».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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