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Булыкин об «Оренбурге» в РПЛ: «В РФС приняли лучшее решение – не будут же они делать плохо российскому футболу. Союз знает гораздо больше нюансов, чем простой болельщик»

Дмитрий Булыкин назвал включение «Оренбурга» в состав РПЛ наилучшим решением.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо».

– Если РФС объявил о таком решении, значит, они хорошо подумали, провели со всеми беседы и решили, что так будет лучше. Потому что РФС знает гораздо больше нюансов, чем простой болельщик. Поэтому я доверяю этому решению. В РФС проработали вопрос и приняли самое лучшее решение, не будут же они делать плохо российскому футболу.

– Было много разговоров о возможном стыковом матче «Оренбурга» и «Урала» за право сыграть в РПЛ. Как считаете, этот вариант был бы более честным с точки зрения спортивного принципа?

– Вообще со спортивной точки зрения у нас одни проблемы, что «Химки», что «Торпедо», конечно, стоило этого избегать и все по спортивным причинам делать иначе. Но как решили, так решили. РФС все грамотно взвешивает и принимает оптимальные решения. Конечно, хотелось бы видеть «Урал» в РПЛ, там и регион хороший, и команда, и стадион, но приняли другое решение, – сказал бывший нападающий сборной России.

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ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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