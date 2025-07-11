СКА расторг с Григоренко договор, действовавший до 2028 года. У форварда 48 очков за 71 игру в прошлом сезоне
СКА расторг контракт с Михаилом Григоренко.
Договор с нападающим был заключен в 2024 году и рассчитан до 2028-го. Стороны расстались по соглашению сторон.
В минувшем сезоне Григоренко провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «минус 9».
В плей-офф на счету 31-летнего форварда 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности «плюс 1».
«Трактор» ведет переговоры со СКА о переходе Григоренко (Metaratings)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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