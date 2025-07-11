  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА расторг с Григоренко договор, действовавший до 2028 года. У форварда 48 очков за 71 игру в прошлом сезоне
26

СКА расторг с Григоренко договор, действовавший до 2028 года. У форварда 48 очков за 71 игру в прошлом сезоне

СКА расторг контракт с Михаилом Григоренко.

Договор с нападающим был заключен в 2024 году и рассчитан до 2028-го. Стороны расстались по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Григоренко провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «минус 9».

В плей-офф на счету 31-летнего форварда 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности «плюс 1».

«Трактор» ведет переговоры со СКА о переходе Григоренко (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
logoКХЛ
logoМихаил Григоренко
переходы
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА подписал контракт с Филлипсом на год. Ранее он играл у Ларионова в «Торпедо»
42сегодня, 09:55
СКА подписал контракт с 35-летним Локтионовым на 2 года
14вчера, 08:48
СКА выменял Менелла у «Динамо». Армейцы отдали 18-летнего Кола и вратаря Бережного из ВХЛ
238 июля, 13:15
Главные новости
Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер»
6сегодня, 20:58
Лемтюгов о СКА: «Власть поменялась, пошли трансферы иностранцев, Григоренко не нужен, Толчинский ушел. Доверит ли Ларионов молодежи место в составе?»
1сегодня, 20:33
Джефф Скиннер перешел в «Сан-Хосе», контракт – на год и 3 млн долларов. С «Эдмонтоном» форвард сыграл в Кубке Стэнли впервые за 15 сезонов
6сегодня, 19:49
Черкас о трансферах СКА: «Подписывают иностранцев, удивительно. Ларионов укрепляет оборону, потому что вратарская линия не способна решать большие задачи, возможно»
4сегодня, 19:32
«Юнисон» пропустит сезон-2025/26 из-за финансовой ситуации. В ВХЛ выступят 32 команды
3сегодня, 19:06
Артемий Панарин: «В ковид дурь полезла в голову, стал обесценивать свои заслуги: «Хоккей – ерунда, за шайбой бегаю, а люди ракеты в космос запускают». Иногда СМИ заряжают тебя на цели и победы»
7сегодня, 18:55
Кирилл Марченко: «Макдэвид и Маккиннон могут взять шайбу, как детей всех объехать и забить. Кучеров восхищает, он не такой быстрый и сильный, а очков набирает больше»
7сегодня, 18:26
Просветов о ЦСКА: «Величайший клуб Европы, тут играли легенды: Третьяк, Харламов. Выступать за такую команду – мечта»
21сегодня, 18:09
Вышински о новом дресс-коде в НХЛ: «В коллективном соглашении сказано, что хоккеисты должны одеваться по современной моде. Извините, косплееры «Острых козырьков»
8сегодня, 17:50
Вячеслав Фетисов: «Можно быть самозванцем и считать, что футбол – спорт №1 в России. Есть показатели: число звезд мирового уровня, заполняемость трибун. Хоккей лучше по всем критериям»
134сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Майерс дал совет молодым хоккеистам: «В новом клубе нужно показать парням, что ты готов сражаться за команду в каждом матче. Игроки старше на 10-15 лет уважают это»
сегодня, 20:22
Яковлев считает, что «Металлург» стал сильнее: «Безусловно, приходят хорошие игроки. У нас одна задача – Кубок»
1сегодня, 20:01
Григоренко – болельщикам «Трактора»: «Мы сможем привезти Кубок Гагарина в Челябинск, надеюсь. Порадуем вас красивой игрой и заброшенными шайбами»
сегодня, 19:19
Дэйли о децентрализованном драфте: «Инициатива клубов. Для многих важен доступ к своим специалистам в спокойной обстановке, ведь на драфте закладывается будущее команд»
1сегодня, 18:40
Рыбин об уходе Григоренко из СКА: «Удивлен решением клуба. Михаил – олимпийский чемпион, мощный форвард с хорошей статистикой»
1сегодня, 18:00
Пыленков о снятии «Витязя» с КХЛ: «Обидно. Закрылся клуб, который привлекал меня еще со школы, дал мне все. Там много классных игроков и руководителей»
сегодня, 17:33
Шмидт о «Юте»: «Сплоченность команды растет. Пришел я, еще ребята, которые выигрывали Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы все закончилось на одном трофее»
1сегодня, 17:16
Щитов о сравнениях Андреянова с Бобровским: «Почему нет? В США постоянно кого-то с кем-то сравнивают. Это не значит, что сейчас он играет как Бобровский»
2сегодня, 16:15
Зарплата Хефенмайера в «Сочи» – 28 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
1сегодня, 16:05
Агент Калынака и Биро о переходе игроков в «Ак Барс»: «Выбрали клуб из-за амбиций, здесь можно выиграть Кубок Гагарина. Плюс Казань – один из лучших городов России»
сегодня, 15:49