СКА расторг с Григоренко договор, действовавший до 2028 года. У форварда 48 очков за 71 игру в прошлом сезоне

СКА расторг контракт с Михаилом Григоренко.

Договор с нападающим был заключен в 2024 году и рассчитан до 2028-го. Стороны расстались по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Григоренко провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «минус 9».

В плей-офф на счету 31-летнего форварда 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности «плюс 1».

«Трактор» ведет переговоры со СКА о переходе Григоренко (Metaratings)