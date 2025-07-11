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  • Митрофанов на вопрос о том, что «Сочи» и «Оренбург» в РПЛ из-за «Зенита»: «Сторонникам таких теорий предложил бы алюминиевые шапочки. Серьезно думаете, что судей подкупали с осени?»
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Митрофанов на вопрос о том, что «Сочи» и «Оренбург» в РПЛ из-за «Зенита»: «Сторонникам таких теорий предложил бы алюминиевые шапочки. Серьезно думаете, что судей подкупали с осени?»

Максим Митрофанов высказался о включении «Сочи» и «Оренбурга» в Мир РПЛ.

– Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»?

– Сторонником подобных теорий не являюсь. Таким людям я предложил бы организовать алюминиевые шапочки. И спросить «Черноморец», почему он не договорился о стадионе на будущий сезон.

Вы серьезно думаете, что с осени подкупали судей, чтобы было принято такое решение? У нас совсем не так все плохо в футболе.

– Если «Зенит» наберет 12 очков в матчах с ними, это будет поводом для пристального внимания?

– Руководство РПЛ всегда может обратиться с просьбой рассмотреть судейство. У нас прозрачная организация, – заявил генеральный секретарь РФС.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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