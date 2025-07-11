Дана Уайт: «Мы усторим супербой Махачева и Топурии, если Ислам завоюет титул в полусреднем весе»
Дана Уайт назвал условие для организации боя Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Топурия против Махачева – это очень громкий поединок. Если Ислам завоюет титул в полусреднем весе, то мы устроим супербой с Илией. Это очевидное решение.
Конечно, я не люблю загадывать наперед, потому что всякое еще может произойти. Но такой сценарий вполне возможен», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал FULL SEND PODCAST
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