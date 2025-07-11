Жена Семака: «Муж называет меня «белая госпожа» – с тех пор, как работник на даче назвал так Wi-Fi в мою честь. Я его всю жизнь называю Сеня»

Жена Сергея Семака рассказала, что муж называет ее белой госпожой.

Супруга главного тренера «Зенита » Анна Семак ответила на вопрос подписчика в инстаграме.

«Наш работник на даче именовал Wi-Fi в мою честь – White mistress – «белая госпожа». Муж с тех пор тоже так меня называет.

Я его всю жизнь называю Сеня. Так звал его ныне покойный товарищ Саша Беркетов, когда мы только познакомились», – написала Семак.