Путин поручил ФМБА сформировать базы с данными о здоровье членов сборных России

Путин поручил сформировать базы с данными о здоровье спортсменов из сборных.

Поручение президента РФ опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с ФМБА России с учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих формирование, ведение и развитие ФМБА России баз данных, содержащих сведения о здоровье спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, а также установление порядка ведения таких баз данных, порядка передачи указанных сведений в государственные и иные информационные системы и получения сведений из этих систем», – говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.