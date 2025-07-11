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Путин поручил ФМБА сформировать базы с данными о здоровье членов сборных России

Путин поручил сформировать базы с данными о здоровье спортсменов из сборных.

Поручение президента РФ опубликовано на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации совместно с ФМБА России с учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих формирование, ведение и развитие ФМБА России баз данных, содержащих сведения о здоровье спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, а также установление порядка ведения таких баз данных, порядка передачи указанных сведений в государственные и иные информационные системы и получения сведений из этих систем», – говорится в поручении. 

Ответственными за исполнение поручения назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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