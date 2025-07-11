Алькарас вышел в финал «Уимблдона» третий раз подряд

Карлос Алькарас вышел в финал «Уимблдона».

Он обыграл пятую ракетку мира Тэйлора Фрица – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6). Для испанца эта победа стала 24-й подряд.

Алькарас – двукратный чемпион «Уимблдона» (2023, 2024). Испанец играет в основной сетке турнира в пятый раз. Он стал 10-м игроком в Открытую эру, которому удалось выйти в три финала «Уимблдона» подряд.

Кроме того, только трое теннисистов были моложе Алькараса (22 года и 69 дней) на момент выхода в свой третий финал на кортах Всеанглийского клуба – Борис Беккер , Бьорн Борг и Рафаэль Надаль .

Для Алькараса это также шестой финал на турнирах «Большого шлема». По числу финалов в мужском одиночном разряде в Открытую эру среди игроков до 23 лет он сравнялся с Борисом Беккером и Питом Сампрасом .

В финале Алькарас будет защищать титул в матче против победителя пары Янник Синнер – Новак Джокович .