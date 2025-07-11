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Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве планируют открыть в 2027 году

Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве планируют открыть в 2027 году.

Спорткомплекс закрыли на реконструкцию в 2019 году. Старое здание полностью снесли, на его месте построят новый комплекс.

«Там никто не расслабляется, активно работают, просто масштаб работы огромный», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

После реконструкции на территории СК появится около 100 спортивных различных площадок, 15 бассейнов, включая два олимпийских, а также концертные залы и рестораны.

Когда возродится «Олимпийский»? Комплекс строят уже 6 лет

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
Сергей Собянин
Олимпийский
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