Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве планируют открыть в 2027 году.

Спорткомплекс закрыли на реконструкцию в 2019 году. Старое здание полностью снесли, на его месте построят новый комплекс.

«Там никто не расслабляется, активно работают, просто масштаб работы огромный», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

После реконструкции на территории СК появится около 100 спортивных различных площадок, 15 бассейнов, включая два олимпийских, а также концертные залы и рестораны.

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