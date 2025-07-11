Единая лига ВТБ объявила формат Суперкубка: ЦСКА, «Зенит», «Црвена Звезда» и «Дубай» сыграют в Белграде в формате «Финала четырех»

Лига представила утвержденную форму проведения Суперкубка.

Пятый розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ состоится в Белграде на «Белградской Арене».

В турнире примут участие четыре клуба: российские ЦСКА и «Зенит », сербская «Црвена Звезда» и «Дубай » из ОАЭ.

Розыгрыш пройдет в формате «Финала четырех»: 24 сентября состоятся полуфинальные матчи, 25 сентября – игра за 3-е место и финал.

«Лига ВТБ вернулась к формату «Финала четырех» на Суперкубке из-за непростого расписания участников. Подобный формат не в новинку и для «Белградской Арены», которая ранее уже принимала «Финалы четырех» крупнейших баскетбольных турниров, а теперь станет местом проведения Суперкубка Лиги ВТБ.

Ни для кого не секрет, что Белград является одним из самых баскетбольных городов мира. Самые популярные команды столицы Сербии – «Партизан», «Црвена Звезда » и «Мега» – ранее уже принимали участие в Суперкубке», – заявил президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.