РФС объявил о включении «Оренбурга» в РПЛ, «Торпедо» – в Первую лигу

«Оренбург» будет играть в РПЛ, «Торпедо» – В первой лиге.

«Бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав участников Мир РПЛ.

В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

1. Исключить из состава участников МИР Российской Премьер-Лиги (МИР Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2025-2026 годов (далее – «Чемпионат России») ФК «Торпедо Москва» (г. Москва) с учетом решения КДК РФС от 10 июля 2025 года.

2. Включить с учетом решения в пункте 1 и пункта 4.5.6 Регламента Чемпионата России, утвержденного постановлением Бюро Исполкома РФС № 326.2 от 09 июля 2025 года, в состав участников Чемпионата России ФК «Оренбург» (г. Оренбург), отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования.

3. Включить в связи с получением ФК «Торпедо Москва» Лицензии РФС II и поданного данным футбольным клубом обращения об участии в ПАРИ Первенстве по футболу среди команд Первой лиги сезона 2025-2026 годов (далее – «Первая лига») в установленные РФС сроки в состав участников Первой Лиги, отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования.

4. Внести изменения с учетом решений в пунктах 1–3 в регламенты Чемпионата России, Первой лиги и FONBET Кубка России по футболу среди мужских команд сезона 2025-2026 годов (далее – «Кубок России»), а также в итоги проведенной 29 июня 2025 года жеребьевки в Кубке России в связи с изменением статуса клубов ФК «Торпедо Москва» (г. Москва) и ФК «Оренбург» (г. Оренбург)», – говорится в заявлении РФС.