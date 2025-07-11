Инициатива возобновления сотрудничества с Железняковым принадлежала Тутберидзе («Р-Спорт»)

Железняков и Тутберидзе возобновили сотрудничество по инициативе тренера.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Хореограф Алексей Железняков работал с фигуристами Этери Тутберидзе до ноября 2023 года, после чего покинул команду.

На этой неделе он возобновил работу. По информации источника, инициатива о воссоединении исходила от Тутберидзе.