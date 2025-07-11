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Инициатива возобновления сотрудничества с Железняковым принадлежала Тутберидзе («Р-Спорт»)

Железняков и Тутберидзе возобновили сотрудничество по инициативе тренера.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Хореограф Алексей Железняков работал с фигуристами Этери Тутберидзе до ноября 2023 года, после чего покинул команду. 

На этой неделе он возобновил работу. По информации источника, инициатива о воссоединении исходила от Тутберидзе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
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