Инициатива возобновления сотрудничества с Железняковым принадлежала Тутберидзе («Р-Спорт»)
Железняков и Тутберидзе возобновили сотрудничество по инициативе тренера.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Хореограф Алексей Железняков работал с фигуристами Этери Тутберидзе до ноября 2023 года, после чего покинул команду.
На этой неделе он возобновил работу. По информации источника, инициатива о воссоединении исходила от Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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