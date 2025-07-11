Роднина о Валиевой в пуле ISU: «Думаю, ее собираются тестировать как спортсмена с отрицательной характеристикой»

Роднина считает, что ISU будет тестировать Валиеву из-за допингового прошлого.

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в регистрируемый пул тестирования на допинг. Сейчас спортсменка отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Вопрос в том, как Валиева попала в пул допинг-тестирования. Если как член сборной России, то как она квалифицировалась в нее, если не участвовала в двух последних сезонах? По какому рейтингу она в сборной?

Думаю, более правдоподобно, что ISU собирается тестировать ее как спортсмена с отрицательной характеристикой. Это лучше уточнить в Федерации фигурного катания на коньках России.

Возможно все, есть примеры, когда спортсмены, фигуристки успешно возвращались в большой спорт после долгого перерыва. Вопрос в физическом состоянии Валиевой – какой она была в 2022 году, когда выиграла Олимпиаду, и какая она сейчас. Параметры фигуры-то изменились.

Все возможности успешно вернуться есть, все зависит от тебя самой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .