Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады (AFP)

Теги происшествия Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Французская полиция задержала россиянина, подозреваемого в в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпийских игр. 

Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа

«Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции.

Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», – приводит AFP заявление прокуратуры.

Речь идет о гражданине России 1984 года рождения, его имя не называется. Отмечается, что он помещен под стражу. 

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62 комментария
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Интересно как дестабилизовал? Показывал российский флаг?
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пхахахахаха свабодная эуропа без репрессий и преследований по нац признаку
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Ответ Иван Буренков
Интересно как дестабилизовал? Показывал российский флаг?
Просто паспорт российский достал по неосторожности.
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Вяльбе попалась всё-таки, поди навалила кучу около стадиона, чтобы потом на весь спортс вещать о грязном Париже
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30 лет за дестабилизацию Олимпиады, нормально так
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Угрожал искупаться в Сене?
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Данный россиянин в начале нулевых бежал от "колонизаторов Ичкерии"?
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Раскачивал лодку ай яй яй
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Поди бородатый с одной бровью?
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Это только начало. Запасайтесь попкорном.
Демократия в лучших её проявлениях.
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Ответ Георгий Большаков
Данный россиянин в начале нулевых бежал от "колонизаторов Ичкерии"?
вариант с "чеченцем из Дижона" исключать нельзя, пожалуй. Надо больше деталей.
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Ответ Иван Буренков
Интересно как дестабилизовал? Показывал российский флаг?
И ходил стихи Пушкина читал громко :)
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Клоуны.
Пусть арестуют работников аэропортов, они в день открытия забастовку устроят.
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Топтал газоны в цветущем саду.
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Ответ Fona
Вяльбе попалась всё-таки, поди навалила кучу около стадиона, чтобы потом на весь спортс вещать о грязном Париже
Там написано россиянин, то есть мужчина, тогда возможно Кожевников или Назаров, точно не Фетисов! Сейчас будут пытать в Бастилии, там со средних веков умеют выбивать показания, очень хорошие специалисты в своей области…))
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Только одного? Второй-то ушёл)
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Ну, вообще серьезный срок. Как там любят про ужасную Россию говорить - сел за лайки? В свободной Европке все не так. А Франция - вообще цитадель свободы. Подумаешь, до 30 лет за попытку дестабилизации обстановки во время игр.
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Ответ Fona
Вяльбе попалась всё-таки, поди навалила кучу около стадиона, чтобы потом на весь спортс вещать о грязном Париже
😅
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Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий удален модератором
Дестабилизация обстановки - это возможный терроризм.
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он что, агитировал за Игры Дружбы?
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Жаль, что Губерниев не поехал в Париж))
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Ответ HCBV
На Сенне?
Да, и Макрону пришлось нырнуть
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>Речь идет о гражданине России 1984 года рождения
>1984 года рождения
>1984

Как символично то!
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Ну хоть не в дискредитации.
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Анналы демократии - 30 лет за дестабилизацию Олимпиады...
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Ответ Red Sonya
Россиянин - это не этнос и не раса. Ты откуда как - он русский, бурят или чеченец?
Я слово "россиянин" вообще не употреблял! А для запада мы все РУССКИЕ, что русский, что бурят, что татарин, что чеченец!
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Ответ Ceasus
Раскачивал лодку ай яй яй
На Сенне?
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Он шпиль приехал посмотреть
+1
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Новость огонь!
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