Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады (AFP)

Французская полиция задержала россиянина, подозреваемого в в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпийских игр.

Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру .

«Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции.

Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», – приводит AFP заявление прокуратуры.

Речь идет о гражданине России 1984 года рождения, его имя не называется. Отмечается, что он помещен под стражу.