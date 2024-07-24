Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады (AFP)
Французская полиция задержала россиянина, подозреваемого в в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпийских игр.
Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа.
«Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции.
Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», – приводит AFP заявление прокуратуры.
Речь идет о гражданине России 1984 года рождения, его имя не называется. Отмечается, что он помещен под стражу.
Демократия в лучших её проявлениях.
Пусть арестуют работников аэропортов, они в день открытия забастовку устроят.
>1984 года рождения
>1984
Как символично то!