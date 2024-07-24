⚡️ Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года

Теги МОК Олимпиада-2034 Биатлон

Солт-Лейк-Сити станет местом проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.

Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

Заявка Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) была единственной. За нее проголосовали 83 делегата МОК, 6 высказались против.

Город уже принимал зимнюю Олимпиаду в 2002 году. 

Ранее представитель МОК Джон Коутс заявил, что организация изменила текст контракта на проведение Игр-2034. США могут лишиться Олимпиады, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом. 

Зимние Игры 2030 года пройдут во французских Альпах. 

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47 комментариев
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Дожить бы до начала этих игр сначала бы в этом мире)
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Видимо совсем никому не нужны игры стали
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Всем приготовить по два комплекта медалей
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Ответ Dmitriy Racheev
Отлично прошла
запомнилась скандалами
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А не жирно проводить две Олимпиады за шесть лет в США? Других стран в мире нет? А потом еще товарисч Бах про "спорт вне политики" вещает.
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Вернули 2002-й
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опять в солт Лейк сити, недавно же только там была
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Ответ DENBO
А не жирно проводить две Олимпиады за шесть лет в США? Других стран в мире нет? А потом еще товарисч Бах про "спорт вне политики" вещает.
жирно. Но по деньгам больше никто не потянет да и нахрен надо
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Ответ DENBO
А не жирно проводить две Олимпиады за шесть лет в США? Других стран в мире нет? А потом еще товарисч Бах про "спорт вне политики" вещает.
Так заявка была единственная. Желающих больше нет.
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Ответ Макс Фет
опять в солт Лейк сити, недавно же только там была
Недавно? 22 года назад. А к 34 будет 32 года как.
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В 2022 году игры проходили в Пекине, а не в Солт-Лейк-Сити, как было указано в новости. Я понимаю, что Спортс уже давно не спортивный сайт, но блин, это же было буквально 2 года назад.
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Ответ DENBO
А не жирно проводить две Олимпиады за шесть лет в США? Других стран в мире нет? А потом еще товарисч Бах про "спорт вне политики" вещает.
США то ладно, как маленькой Франции достались две Олимпиады за те же 6 лет?
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Сара Хьюз снова наденет коньки, ещё одно золото ей судьи обеспечат
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Ответ Dmitriy Racheev
Отлично прошла
После игр в Нагано от Солт Лейк Сити только разочарование было. Почти каждый день скандалы.
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В 2022 в Китае вроде бы была олимпиада. Автор ошибся немногг
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Других городов в мире больше нет, да?!
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Да, что-то сломалось в спортивном мире (и не только спортивном), что теперь почти нет желающих провести Олимпиаду.
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кто бы сомневался
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В 2002 была олимпиада в Солт-Лейк,исправьте опечатку
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Ответ Willy Troll
Всё правильно. Зимние ОИ 2022 год - Азия , причём второй раз подряд. 2026 - Европа. 2030 - Америка. В Америке всего 2 страны могут провести Зимние ОИ. Канада была в 2010 . Ну значит США. Прошлые Игры в Юте прошли отлично, так будет и в этот раз наверняка.
Ты напутал, 2026 - Европа, 2030 - Европа, 2034 - Америка. Две подряд в Азии, две подряд в Европе. А если с летними считать, то с 2018 по 2022 - 3 подряд азиатские, а с 2024 по 2030 - 3 из 4х европейские.
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Ответ Willy Troll
Всё правильно. Зимние ОИ 2022 год - Азия , причём второй раз подряд. 2026 - Европа. 2030 - Америка. В Америке всего 2 страны могут провести Зимние ОИ. Канада была в 2010 . Ну значит США. Прошлые Игры в Юте прошли отлично, так будет и в этот раз наверняка.
2030 - тоже Европа, Америка - 2034
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Ответ давай так
Ну а Канада, не Америка что ли? 😏😏😏
Не поверишь но две разные страны, но граничащие друг с другом 😏😏😏
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Ответ давай так
О, Канада! Класс.
Да вроде как Америка 😏😏😏
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Ответ Shaiba Bash
США то ладно, как маленькой Франции достались две Олимпиады за те же 6 лет?
Маленькая Франция 😹
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Ответ Vir_Cotto
Да, что-то сломалось в спортивном мире (и не только спортивном), что теперь почти нет желающих провести Олимпиаду.
В МОК чудовищно их раздули, понавключав всякие сомнительные виды. В итоге олимпиаду 2026 принимают сразу два города, а 2030 полдесятка.

Да и если честно, олимпиаду 2014 тоже принимали два города - де-юре Адлер и Красная поляна это один город, а де-факто между ними километров 40.
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Ответ Дмитрий Кузнецов
В 2022 в Китае вроде бы была олимпиада. Автор ошибся немногг
А причём тут Китай 🤔🤔🤔
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Ответ Макс Фет
опять в солт Лейк сити, недавно же только там была
Да,казалось было только вчера
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Ответ гермес 1989
Дожить бы до начала этих игр сначала бы в этом мире)
Особенно группе Kiss. Так сказать, повторить перформанс который у них был в 2002 году на ОИ в том же месте
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Ко бы сомневался что опять солт лейк сити 😏😏😏
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Солт Лейк Сити 2002 возможно худшая Олимпиада, по крайней мере за последние 30 лет точно.
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