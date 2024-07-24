⚡️ Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года
Солт-Лейк-Сити станет местом проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.
Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.
Заявка Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) была единственной. За нее проголосовали 83 делегата МОК, 6 высказались против.
Город уже принимал зимнюю Олимпиаду в 2002 году.
Ранее представитель МОК Джон Коутс заявил, что организация изменила текст контракта на проведение Игр-2034. США могут лишиться Олимпиады, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом.
Зимние Игры 2030 года пройдут во французских Альпах.
Да и если честно, олимпиаду 2014 тоже принимали два города - де-юре Адлер и Красная поляна это один город, а де-факто между ними километров 40.