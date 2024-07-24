Синнер пропустит Олимпиаду в Париже

Теги ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Янник Синнер Теннис

Янник Синнер объявил, что пропустит Олимпийские игры из-за проблем со здоровьем.

«С грустью сообщаю, что, к сожалению, не смогу принять участия в Олимпиаде в Париже.

После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а потом обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали пропустить Олимпиаду.

Пропуск Игр – большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на сезон. Я с нетерпением ждал, когда мне выпадет честь представлять свою страну на таком важном событии.

Удачи всем итальянским спортсменам, я буду их поддерживать из дома.

Вперед, Италия!» – написал Синнер.

60 комментариев
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Да он особо и не хотел участвовать, лучше на Сардинии отдыхать со своей женщиной
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К вопросу о важности ОИ даже для топовых теннисистов: крайне смутно представлю новость, вроде: "ребята, у меня болит горло, поэтому заранее за неделю снимаюсь с Уимблдона"
+37
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+24
Тонзиллит это же горло больное. Он что, не может вылечить горло за неделю?
+23
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Ответ Stas Salesov
Изначально было странно, что Калинская отказалась от участия, а он собирался ехать. Видимо, этот слив был запланирован, не очень красиво
Ты их разоблачил)
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+13
Ответ Sincere
Тонзиллит это же горло больное. Он что, не может вылечить горло за неделю?
Может, но очевидно же что дело не только в том, чтобы просто горло вылечить, но и в том чтобы нужную форму набрать
Да и кроме этого очков в рейтинге не заработаешь, график и без олимпиады плотный - смысл не до конца готовым ехать?
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Ответ go25
К вопросу о важности ОИ даже для топовых теннисистов: крайне смутно представлю новость, вроде: "ребята, у меня болит горло, поэтому заранее за неделю снимаюсь с Уимблдона"
Что за глупость, жеребьёвка завтра, маичи в субботу, очевидно, состояние не позволяет надеяться на выздоровление до того. Поступил порядочно, теперь вместо него сможет поехать кто-то другой.

Олимпиада уже давно в приоритете для топ-теннисистов, достаточно посмотреть сетки олимпийских турниров. Ну и Федерер, Надаль, Маррей олимпийские чемпионы, а Джокович очевидно очень хочет стать.
+7
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+7
Даешь золото 🥇 Медведеву!
+7
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+6
Ответ gerr_max
Даня теперь раньше полуфинала на карася не попадёт.
Всех остальных он особенно на грунте должен без проблем закрывать я так понял?
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+5
Что-то мутно у Синнера со здоровьем(
+5
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+4
Ответ go25
К вопросу о важности ОИ даже для топовых теннисистов: крайне смутно представлю новость, вроде: "ребята, у меня болит горло, поэтому заранее за неделю снимаюсь с Уимблдона"
Первые матчи уже 27го, за какую неделю?
+5
-1
+4
Ответ Nikolay Stavrogin
Анна, ну почему вместо Алькараса так жестко с Янником? А Янник должен был понимать, что после Кирьоса с его опытом просто не будет Можно смело вычёркивать из мультишлемника на несколько ближайших лет
https://ibb.co/TKRXJk9
Может хоть испанки не красотой так количеством выжмут из Карлоса соков в деревне на пару шлемов?
Вамос, девочки!
+5
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+4
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
таблетки когда последний раз принимал?
+3
0
+3
Не его мечта
+4
-1
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Ответ Sincere
Тонзиллит это же горло больное. Он что, не может вылечить горло за неделю?
Вот, кстати, интересно. Рублев с больным горлом мастерс выиграл недавно. Не сказать что сильно ему мешало.
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А Монреаль тоже пропустит?
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Ответ Кирилл Василевский
Про Даню и Сашу согласен, но мне кажется теннисистами эпохи станут только Яник и Карлос
Карлос по сути уже стал. 4+ шлема в Открытой эре выиграли лишь 18 человек за 55 лет.
Даже Маррей не смог, хотя его ставили чуть ли не в один ряд с БИГами.
А насчет Янника вопросы, конец прошлого сезона и половина этого очень мощные. Но он все еще одношлемник, как Даня, котоый уже 3й год не может выиграть второй шлем. Так что подождем хотя бы 3+ шлема у Синнера
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Ответ go25
сорри, за расписанием ОИ не слежу, в отличие от ТБШ)) Всяко, первый круг же не в один день, может и на 3 растянут. И первые 2 круга можно попробовать пройти в полсилы. Когда хотят играть, даже с явными сильными болями на ТБШ, снимаются не ранее последнего дня, а то и утром в день матча.
Если у него ангина (острый тонзиллит), то 2 дня ничего не решат. Физ. нагрузки противопоказаны, иначе инфекция может расползтись по организму, и в итоге будет только хуже.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Ну, теперь на Олимпиаде 2.5 фаворита. Не верю, что не выиграет кто то из пары Алькарас/Зверев. Возможно, утёнок сможет. Остальных рассматривать как претендентов даже смешно.
Есть и бронза.
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Наша слониха!
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Ответ f0rz
Че ж ты так в австралии не болел-то...
Там был ТБШ, а не олимпиада
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Да здоровье ни к черту
Пальцев рук и ног не хватит пересчитать его проблемы к 22 годам
Похоже конкурентов у Алькараса не будет
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Накупались с Аней
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Ответ янетыитынея
Первая влюбленность важнее Олимпиады. Молодец, Янник!
4 года с перерывами встречался с топ-моделью до нашей топ)-первая влюблённость?))
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Ответ Кирилл Василевский
А у меня одного такое что во времена Федерер Джокович Надаль, выбирал одного и болел против остальных, а Синнер и Алькарас оба симпатичны, и болеешь за обоих.
У меня так же. Только еще + Даня и Саня Зверев
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Ответ Nikolay Stavrogin
А что мешает выиграть 15+? Он играя на 60-70% выиграл рг, а через месяц играя на 30-40%, кроме финала, где играл на 80-90%, выиграл уим. И это он ещё не на пике своих возможностей Биги на троих поделили 60, Алькарасу делить не с кем. Шанс только пикануть как Мед на юсо23 а-ля Сафин ао05. Все предпосылки к 15-20 шлемам уже к 30 годам на данный момент Будет что-то типа Фуркада после эпохи Бьёрндалена, Пуаро, Фишера, Грайса и тд в жёсткой конкуренции. Весь вопрос в мотивации после 30 от такого отсутствия конкуренции
К 30 годам Карлос не сможет бегать так же, как сейчас, будет хуже реакция, не будет такой мощи в ударах, как сейчас, придется полностью перестраивать игру и переучиваться на другой теннис, большой вопрос, получится ли это сделать и продолжить выигрывать крупнейшие турниры
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Ответ Lola Lola
4 года с перерывами встречался с топ-моделью до нашей топ)-первая влюблённость?))
Да я иронизировал.. На самом деле, рад за него. Не за здоровье, а за яркую личную жизнь :)
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Ответ Nikolay Stavrogin
https://ibb.co/TKRXJk9 Может хоть испанки не красотой так количеством выжмут из Карлоса соков в деревне на пару шлемов? Вамос, девочки!
Серьезно. Они на чужие фото вешают Пари. Боже какой стыд
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Ответ TennisGeek
Что за глупость, жеребьёвка завтра, маичи в субботу, очевидно, состояние не позволяет надеяться на выздоровление до того. Поступил порядочно, теперь вместо него сможет поехать кто-то другой. Олимпиада уже давно в приоритете для топ-теннисистов, достаточно посмотреть сетки олимпийских турниров. Ну и Федерер, Надаль, Маррей олимпийские чемпионы, а Джокович очевидно очень хочет стать.
Атец только в паре, то есть за 20 лет глобального доминирования БИГ3 взяли только 1 из 6. Это о чём говорит? Но Джокович, согласен, очевидно, хочет стать, ибо везде уже выиграл плюс для Сербии кажда медаль на счёт. Только вот странно тогда, что с матча за бронзу в миксе снялся. Да, морально опустошён, но шанс же был, а в паре не такие силы требуются, как в одиночке. Может, значимость фактора патриотизма преувеличена
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Ответ go25
Атец только в паре, то есть за 20 лет глобального доминирования БИГ3 взяли только 1 из 6. Это о чём говорит? Но Джокович, согласен, очевидно, хочет стать, ибо везде уже выиграл плюс для Сербии кажда медаль на счёт. Только вот странно тогда, что с матча за бронзу в миксе снялся. Да, морально опустошён, но шанс же был, а в паре не такие силы требуются, как в одиночке. Может, значимость фактора патриотизма преувеличена
Да ни о чем не говорит. Федя как и Джокович очень хотели стали ОЧ в одиночке, но не вышло. Ни одну Олимпиаду они без уважительных причин не пропускали.
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Ответ Бен Ротенберг
Даешь золото 🥇 Медведеву!
Пфффф...
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