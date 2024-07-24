Синнер пропустит Олимпиаду в Париже
Янник Синнер объявил, что пропустит Олимпийские игры из-за проблем со здоровьем.
«С грустью сообщаю, что, к сожалению, не смогу принять участия в Олимпиаде в Париже.
После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а потом обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали пропустить Олимпиаду.
Пропуск Игр – большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на сезон. Я с нетерпением ждал, когда мне выпадет честь представлять свою страну на таком важном событии.
Удачи всем итальянским спортсменам, я буду их поддерживать из дома.
Вперед, Италия!» – написал Синнер.
Да и кроме этого очков в рейтинге не заработаешь, график и без олимпиады плотный - смысл не до конца готовым ехать?
Олимпиада уже давно в приоритете для топ-теннисистов, достаточно посмотреть сетки олимпийских турниров. Ну и Федерер, Надаль, Маррей олимпийские чемпионы, а Джокович очевидно очень хочет стать.
Может хоть испанки не красотой так количеством выжмут из Карлоса соков в деревне на пару шлемов?
Вамос, девочки!
Даже Маррей не смог, хотя его ставили чуть ли не в один ряд с БИГами.
А насчет Янника вопросы, конец прошлого сезона и половина этого очень мощные. Но он все еще одношлемник, как Даня, котоый уже 3й год не может выиграть второй шлем. Так что подождем хотя бы 3+ шлема у Синнера
Пальцев рук и ног не хватит пересчитать его проблемы к 22 годам
Похоже конкурентов у Алькараса не будет