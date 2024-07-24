Синнер пропустит Олимпиаду в Париже

Янник Синнер объявил, что пропустит Олимпийские игры из-за проблем со здоровьем.

«С грустью сообщаю, что, к сожалению, не смогу принять участия в Олимпиаде в Париже.

После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а потом обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали пропустить Олимпиаду.

Пропуск Игр – большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на сезон. Я с нетерпением ждал, когда мне выпадет честь представлять свою страну на таком важном событии.

Удачи всем итальянским спортсменам, я буду их поддерживать из дома.

Вперед, Италия!» – написал Синнер.