Умар Кремлев: «Мы запускаем расследование против Баха. Его коррумпированный мир будет разрушен»

Теги МОК IBA Томас Бах бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев объявил о запуске расследования против главы МОК Томаса Баха.

«Сегодня коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен. Мы запускаем общественное расследование против Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.

Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме руководству МОК, национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества.

Бах, немедленно подавай в отставку!» – написал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в личном телеграм-канале.

Напомним, что 23 июля МОК исключил IBA из списка признанных организаций.

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43 комментария
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Из уст дважды судимого Кремлева (бывшего Лутфуллоева), одного из хозяев мира тотализаторов в РФ, эти обвинения звучат забавно. Как наркомависимый, обвиняющий соседей в употреблении пива
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Главное Кремлеву в процессе расследования коррупции не выйти на самого себя!
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ШОК! Мир вздрогнул, узнав имя преемника баха…
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Инициатором национализации автодилера «Рольф» был глава службы безопасности Путина Алексей Рубежной.
Рубежной добился передачи компании своему близкому знакомому Умару Кремлеву — главе Международной боксерской ассоциации.
В марте 2024 года гендиректором «Рольфа» стал Роман Антонов — человек, «тесно связанный с Кремлевым». Антонов значится директором двух компаний Кремлева. Сам Кремлев проводит встречи с ключевыми сотрудниками «Рольфа».
После перехода «Рольфа» под контроль Кремлева логотип автодилера стал появляться на афишах мероприятий Федерации бокса России, в которой Кремлев раньше был генеральным секретарем.

Идеальный борец с коррупцией!
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Это у этого чувака две судимости?)
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Ещё стрелку ему забей
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Ответ Aryna Lapko
Это у этого чувака две судимости?)
Г-н Умар на базе личного опыта, кхе кхе, рассуждает
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Ответ Waiway
испанский стыд
испанцы звонили, просили передать, что это не их стыд
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Пошел по комнате дымок ….
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"Сегодня коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен."
5 часов 43 минуты осталось. Ждем.
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Бах, "о нет, только не расследование Кремлева"!
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Ответ Ебздрогыч
Главное Кремлеву в процессе расследования коррупции не выйти на самого себя!
По любому выйдет 😂
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испанский стыд
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Путин заявил, что в начале 90-х, Россия спасла экономику США согласившись закупить у них ножки Буша которые никто больше не хотел покупать.
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Уголовник запускает расследование, что-то новое, примерно, где-то за гранью здравого смысла
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Страшно, очень страшно
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МВАХАХАХАХАХАХАХАХАХА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Да уж лучше выживший из ума Бах, чем это луфтулло
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А в чьих интересах действует таджик, ранее неоднократно судимый в РФ?
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Вах, какой важный курица!
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Да да, именно Кубертен со своей антисоветской политикой и олимпиадой 36-ого.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Самое смешное, что я слышал за последнюю неделю
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клоуны
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Борцуха, перенюхал сахарной пудры.
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На самого себя не выйди только, Коломбо
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Такие как Бах может и должны уйти в отстатвку, в крайнем случае (не знаю как конкретно с ним) - присесть, но такие как Лутфуллоев должны как можно быстрее начать показывать червям, что такое действительно хорошая еда.
Срочно!
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Разрушен в его мозгу видимо
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Умар КРЕМЛЕВский 🤡
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Думай, Томми, о зубах,
Подавай в отставку, Бах!
И не шутит же Умар -
В телеграме был удар!))
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