Умар Кремлев: «Мы запускаем расследование против Баха. Его коррумпированный мир будет разрушен»
Умар Кремлев объявил о запуске расследования против главы МОК Томаса Баха.
«Сегодня коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен. Мы запускаем общественное расследование против Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.
Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме руководству МОК, национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества.
Бах, немедленно подавай в отставку!» – написал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в личном телеграм-канале.
Напомним, что 23 июля МОК исключил IBA из списка признанных организаций.
Кремлев − об отстранении IBA: «МОК − политические проститутки. Они ведут себя словно фашисты, устроив геноцид спортсменов»
Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»
Рубежной добился передачи компании своему близкому знакомому Умару Кремлеву — главе Международной боксерской ассоциации.
В марте 2024 года гендиректором «Рольфа» стал Роман Антонов — человек, «тесно связанный с Кремлевым». Антонов значится директором двух компаний Кремлева. Сам Кремлев проводит встречи с ключевыми сотрудниками «Рольфа».
После перехода «Рольфа» под контроль Кремлева логотип автодилера стал появляться на афишах мероприятий Федерации бокса России, в которой Кремлев раньше был генеральным секретарем.
Идеальный борец с коррупцией!
5 часов 43 минуты осталось. Ждем.
Срочно!
Подавай в отставку, Бах!
И не шутит же Умар -
В телеграме был удар!))