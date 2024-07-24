Умар Кремлев: «Мы запускаем расследование против Баха. Его коррумпированный мир будет разрушен»

Умар Кремлев объявил о запуске расследования против главы МОК Томаса Баха.

«Сегодня коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен. Мы запускаем общественное расследование против Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.

Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме руководству МОК, национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества.

Бах, немедленно подавай в отставку!» – написал президент Международной ассоциации бокса (IBA) в личном телеграм-канале.

Напомним, что 23 июля МОК исключил из списка признанных организаций.

Кремлев − об отстранении IBA: «МОК − политические проститутки. Они ведут себя словно фашисты, устроив геноцид спортсменов»

Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»