Ротенберг сообщил, что чемпион мира по дзюдо Адамян вошел в тренерский штаб СКА: «Добро пожаловать в семью!»

Роман Ротенберг сообщил о включении дзюдоиста Армана Адамяна в штаб СКА.

«В нашем тренерском штабе усиление – с нами будет работать дзюдоист чемпион мира Арман Азатович Адамян!

Арман – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр 2019.

Добро пожаловать в семью !» – написал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале.