Ротенберг сообщил, что чемпион мира по дзюдо Адамян вошел в тренерский штаб СКА: «Добро пожаловать в семью!»
Роман Ротенберг сообщил о включении дзюдоиста Армана Адамяна в штаб СКА.
«В нашем тренерском штабе усиление – с нами будет работать дзюдоист чемпион мира Арман Азатович Адамян!
Арман – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр 2019.
Добро пожаловать в семью СКА!» – написал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале.
Думаю Ронни О’Салливан и Магнус Карлсен не откажут
Раньше так в конторах сидели молотобоцы, кузнецы, по факту жены начальства без образования. Как собственно и сейчас, фонд заработной платы выдержит, удержим у работяг.