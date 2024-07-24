Ротенберг сообщил, что чемпион мира по дзюдо Адамян вошел в тренерский штаб СКА: «Добро пожаловать в семью!»

Теги СКА дзюдо КХЛ Роман Ротенберг Арман Адамян Хоккей

Роман Ротенберг сообщил о включении дзюдоиста Армана Адамяна в штаб СКА.

«В нашем тренерском штабе усиление – с нами будет работать дзюдоист чемпион мира Арман Азатович Адамян!

Арман – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр 2019.

Добро пожаловать в семью СКА!» – написал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале. 

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34 комментария
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Будет учить хоккеистов делать болевые приёмы?
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Когда пранк окончательно вышел из-под контроля...
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Сделают из Плотникова тафгая
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Зачем из хоккейного клуба делать Гос думу?Давайте наберём фигуристов,космонавтов...
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Ответ Alex 161 rus
А Вы знаете, что многие клубы НХЛ и сами игроки, приглашают фигуристов чтобы они им ставили катание. Плющенко в Динамо, для чего по Вашему?
Я не знаю для чего Плющенко в Динамо, но техника катания в хоккее и ФК абсолютно разная) это даже по конькам видно)
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Ответ Melnikov1968
Будет учить хоккеистов делать болевые приёмы?
Дзюдоисты весь российский список Форбс оккупировали, судя по всему талантливые люди во всём.
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Осталось добавить снукериста и шахматиста.
Думаю Ронни О’Салливан и Магнус Карлсен не откажут
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Будет учить в нарды играть?
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Албанца не хватает по связям с общественностью...
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Ответ путин вовка
Поскорее бы сезон начался. Ни одного матча не смотрю, но с этого типа угораю
Йозе Марино наше всё!! ждём новых интервью,, блокбастеров" в новом сезоне))
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Поскорее бы сезон начался. Ни одного матча не смотрю, но с этого типа угораю
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Тренер по физухе скорее будет, для силовиков и мало хитующих. Но и подучить игрочков как "иппончиками их, иппончиками", неугодных и арбитров и судьишек на лед закладывать )
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Иппон
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Роман Торетто
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Ответ gukmamop
Сделают из Плотникова тафгая
да из пол команды сделают дуболомов и костоправов
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Просто попросили пристроить "хорошого" человека на довольствие.
Раньше так в конторах сидели молотобоцы, кузнецы, по факту жены начальства без образования. Как собственно и сейчас, фонд заработной платы выдержит, удержим у работяг.
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Ответ anshef
Ну Загитова хотя бы может техники катания научить, но дзюдоист!
Вот именно. Что у чела в голове? 🤦‍♂️
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Ответ Michael1969
Обычно при включении в тренерский штаб нового человека указывается, в какой роли этот человек будет работать. Конечно, некоторые специалисты вопросов не вызовут, скажем, Ева Эльфи, а вот нафига им практически действующий спортсмен из единоборств...
Для скорей всего ОФП. Вот например если посмотреть на сайте мхк Спартак в разделе тренерский штаб. То там можно будет увидеть некоего Романа Павленко. Он действующий игрок афк Спартак, а так вроде профильный борец....
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Ответ Verhovn
Комментарий удален модератором
Ну Загитова хотя бы может техники катания научить, но дзюдоист!
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Ответ Senator_rz
Осталось добавить снукериста и шахматиста. Думаю Ронни О’Салливан и Магнус Карлсен не откажут
Не ставь рядом великого Ронни с сосиской.
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Ответ Senator_rz
Осталось добавить снукериста и шахматиста. Думаю Ронни О’Салливан и Магнус Карлсен не откажут
ну Карлсен лишним не будет
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Теперь ждем в штабе СКА Цискаридзе и кого-нибудь из цирка.
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...лучше бы тафгая пригласил из НХЛ
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Броском через себя забивает шайбу игрок СКА. А в принципе, центральный круг на льду очень похож на татами...
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Комментарий удален модератором
СКА и Зенит две команды у которых так называемые штабы по коичеству войдут в книгу рекордов Гинесса.
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Да хоть баскетболиста возьмите не поможет.
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Теперь ждём Йозе Марино в штабе.
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Шахматиста надо пригласить чтобы ходов на десять просчитывал комбинации.
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От художественной гимнастики будет кто?
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