Чалов не вылетел в Грецию для подписания контракта с ПАОК, он должен принять решение до завтра. Греки пока не выплатили отступные ЦСКА (Sport24)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов деньги Футбол

Федор Чалов не вылетел в Грецию для подписания контракта с ПАОК.

24 июля россиянин должен был прибыть в Салоники для подписания личного контракта с греческим клубом и участия в презентации перед домашним матчем в квалификации Лиги чемпионов против боснийского «Бораца».

Позднее стало известно, что футболист ЦСКА взял время на принятие окончательного решения.

Также трансфер россиянина откладывается по причине задержки платежа со стороны греческого клуба. ПАОК не выплатил ЦСКА отступные в размере 3 млн евро и рискует не успеть подписать Чалова до ответной игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Греки ждут от игрока точного ответа и согласия на переход до завтрашнего дня. Только после этого они смогут перевести средства за трансфер ЦСКА, а армейцы – отпустить футболиста в Грецию, сообщает Sport24.

Чалов попросил у ПАОК время обдумать переход из ЦСКА (Gazzetta.gr)

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30 комментариев
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Федя опять зарефлексировал?)
+21
-1
+20
-Утром деньги - вечером стулья. Вечером деньги - утром стулья.
-А можно наоборот?
-Можно. Но деньги вперед!
+12
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Заявлять раньше можно было до начала круга, то есть в ответке Чалов бы не сыграл. Сомневаюсь, что изменилось
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Останется здесь, попа в тепле и знакомой обстановке.
+5
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Ответ ganso 10
Федя опять зарефлексировал?)
Ждёт как ПАОК пройдёт квалификацию ЛЧ
+5
0
+5
Он остаётся)
+4
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+3
Ответ igls54
-Утром деньги - вечером стулья. Вечером деньги - утром стулья. -А можно наоборот? -Можно. Но деньги вперед!
Утром деньги - вечером Чалов...
+3
0
+3
Сколько можно думать, Федя? Возможно, ПАОК - это последний шанс для переезда в Европу. Но походу это не такая "Европа", о которой ты так мечтал.
+3
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+3
уже много лет жду когда он свалит толку от него нет
+3
-1
+2
Ответ Андрей Быковцов
Если Фëдор покажет за ЦСКА свой уровень ( при том особенно не напрягаясь, а просто успокоившись) - то он точно уйдёт в топ 5 лиг.... надеюсь на его благоразумее... В ПАОКе он себя похоронит...
Если сейчас не перейдёт, учитывая что это не просто слухи, а уже практически подписанный контракт, то в сезоне с ЦСКА может морально опустеть, начнёт стагнировать и в топ-5 он уже не нужен будет. А сейчас есть реальный шанс что-то поменять, встряхнуться, засветиться в еврокубках. Хотя ещё вопрос как на него скажется переезд в другую команду/лигу, учитывая что всю жизнь в ЦСКА провёл, а пол года в Базеле сложно оценить, так как всё равно в аренде был, понимая что вернётся, считай в командировку съездил просто)
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Ответ Петрович
Если сейчас не перейдёт, учитывая что это не просто слухи, а уже практически подписанный контракт, то в сезоне с ЦСКА может морально опустеть, начнёт стагнировать и в топ-5 он уже не нужен будет. А сейчас есть реальный шанс что-то поменять, встряхнуться, засветиться в еврокубках. Хотя ещё вопрос как на него скажется переезд в другую команду/лигу, учитывая что всю жизнь в ЦСКА провёл, а пол года в Базеле сложно оценить, так как всё равно в аренде был, понимая что вернётся, считай в командировку съездил просто)
ЦСКА без Чалова не станет стагнироаать.... Скорее Николичу нужен как раз не лëгкий форвар, а таран... А вот Чалову что бы уехать в топовую европу нужен качестыенный сезон и уж точно в ЦСКА это легче зделать чем в ПАОКе...
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В этом весь Федор
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а с фига ли они должны что-то платить, если Чалов не сказал окончательное "да"?
чемпион Греции, победил в первой игре второго раунда отбора в ЛЧ. Чалов же хочет оставаться в 6-ой команде РПЛ, которая начала новый сезон с нулевой ничьей и которой не светят еврокубки.
нас и тут неплохо кормят.
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Сыграть в следующем матче против "Пари НН" или "Борац" (Баня-Лука) - это выбор века!
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Триллер, однако!
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Все таки решил ждать приглашение от Ман Сити или Реала.
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3 млн, подешевел однако, раньше хотели больше 10 за него
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Сыграть в ЛЧ или против "Оренбурга"? Действительно, есть о чём поразмыслить профессиональному, амбициозному молодому спортсмену...
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ну туда ему и дорога!
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Вместо Греции греться по чужим дачам
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А для чего вообще затевал трансфер, если не готов?
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Топ вариант по нынешним временам. Надо ехать
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