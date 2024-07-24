Чалов не вылетел в Грецию для подписания контракта с ПАОК, он должен принять решение до завтра. Греки пока не выплатили отступные ЦСКА (Sport24)

Федор Чалов не вылетел в Грецию для подписания контракта с ПАОК.

24 июля россиянин должен был прибыть в Салоники для подписания личного контракта с греческим клубом и участия в презентации перед домашним матчем в квалификации Лиги чемпионов против боснийского «Бораца».

Позднее стало известно, что футболист ЦСКА взял время на принятие окончательного решения.

Также трансфер россиянина откладывается по причине задержки платежа со стороны греческого клуба. ПАОК не выплатил ЦСКА отступные в размере 3 млн евро и рискует не успеть подписать до ответной игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Греки ждут от игрока точного ответа и согласия на переход до завтрашнего дня. Только после этого они смогут перевести средства за трансфер ЦСКА, а армейцы – отпустить футболиста в Грецию, сообщает Sport24.

Чалов попросил у ПАОК время обдумать переход из ЦСКА (Gazzetta.gr)

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