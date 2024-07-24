«Странно 😳». Месси об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа

Лионель Месси отреагировал на отмену гола и паузу в матче Аргентины и Марокко.

Сборные встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира. Игра завершилась победой со счетом 2:1.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте сравняла счет благодаря голу , но судья отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

«Странно 😳», – написал в соцсети.

Изображение: instagram.com/stories/leomessi

«Это самый большой цирк, который я видел в жизни». Маскерано об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду