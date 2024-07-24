«Странно 😳». Месси об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу судьи Сборная Марокко по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Марокко Гленн Нюберг видеоповторы соцсети Интер Майами Кристиан Медина Футбол

Лионель Месси отреагировал на отмену гола и паузу в матче Аргентины и Марокко.

Сборные встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира. Игра завершилась победой Марокко со счетом 2:1.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в  Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

«Странно 😳», – написал Месси в соцсети.

Изображение: instagram.com/stories/leomessi

«Это самый большой цирк, который я видел в жизни». Маскерано об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

87 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Действительно странно. Как это отменили гол из офсайда?)
+138
-24
+114
Странно, что не пенальти в пользу Аргентины?
+95
-37
+58
Ответ Игорь Горочкин
Действительно странно. Как это отменили гол из офсайда?)
Наверное он намекает на паузу в 2 с половиной часа где футболистов заставили сидеть всё это время в раздевалке?
+61
-16
+45
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
именно поэтому когда его товарищей по сборной и всю страну обвиняют в расизме он молчит, отменили гол из офсайда, ему «странно» 👍🏻 настоящий капитан
+51
-11
+40
Странно, что отменили из-за офф-сайда?
+38
-10
+28
Страно, что тебе пару-тройку последних Золотых мячей вручили... Здесь ВСЕ справедливо, да еще и весело...
+51
-28
+23
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
В новости нет ни слова про Роналду))
Копинамбур везде своего кумира вставит
+19
-7
+12
Токси фаны аль-насровца уже здесь самые первые 😂😂
+31
-22
+9
Хех, а тут он сразу высказался, герой нации
Это вам не кричалки его сокомандников комментировать
+20
-12
+8
Ответ Groznyi2024
Странно, что не пенальти в пользу Аргентины?
Странно,что это странно но еще что странно,что это странно…
+8
-1
+7
Ответ Groznyi2024
Странно, что не пенальти в пользу Аргентины?
да вся аргия ждала после восстановления игры пенальти в пользу них 😅
+12
-7
+5
При мне такой ##### не было, - добавил Лионель.
+11
-7
+4
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
А где он именно "стоит до последнего" - скинь геолокацию🤡 или уже не стоит❓🤣
+4
0
+4
Ответ Блуждающий странник
Для футболистов такого масштаба держать их 2.5 часа в раздевалке это просто позор для оргов. Ещё и заставить 2 минуты отбегать унизительных после такой паузы. Могли бы просто матч закончить и никому мозги не делать. Ну ты, конечно, будешь оправдывать такое убожество в организации по понятной причине)
Такого масштаба это какого такого? Рульи?
+4
-1
+3
Ответ Пользователь_2882
Забавно сборище хейтеров на спортсе, обсуждающих игрока, которого в список величайших добавляют все профессионалы и эксперты. И ведь правда, эти менеджеры продаж, риелторы и прочие помощники юристов, которые в своей профессии очевидно не входят в топ 10 в 5 степени, пытаются самоутвердиться за счет анонимной безнаказанности.)))
а что же ты такой классный делаешь среди таких ущербов?
+8
-5
+3
Гол из офсайда отменили у аргов.
Это топ конечно , называть это странным.

Арги привыкли что их тащат везде
ЧМ, Копы хотели и на ОИ такого судейства видимо
+11
-8
+3
Ответ Блуждающий странник
Наверное он намекает на паузу в 2 с половиной часа где футболистов заставили сидеть всё это время в раздевалке?
там всё было по правилам и регламенту. объяснять это идиотам нет никакого смысла, всё равно не поймут.
аргентинцы сами спровоцировали марокканцев и ещё много наций. теперь будут годами расхлёбывать на разных турнирах. но всё равно не поймут, где просчитались.
+2
0
+2
Ответ Дима
бедняжки... целых два часа сидели ой ой ой
Для футболистов такого масштаба держать их 2.5 часа в раздевалке это просто позор для оргов. Ещё и заставить 2 минуты отбегать унизительных после такой паузы. Могли бы просто матч закончить и никому мозги не делать. Ну ты, конечно, будешь оправдывать такое убожество в организации по понятной причине)
+7
-5
+2
Ответ Gornostaev
Страно, что тебе пару-тройку последних Золотых мячей вручили... Здесь ВСЕ справедливо, да еще и весело...
Какой из ЗМ Месси получил незаслуженно? Давай с подробностями, а не просто пук в лужу.
+6
-4
+2
Ответ Дима
да вся аргия ждала после восстановления игры пенальти в пользу них 😅
И его не подарили.... страаааннно
...
+3
-1
+2
модераторы, это что такое? почему персофаны месси никогда не банятся за такую грязь навсегда?
это про комент LEON1
+2
0
+2
Привык к ручным судейкам))
+10
-8
+2
Это он про то, что Хамес не фаворит зм после такой копы
+8
-6
+2
Лаос и Орсато поставили лайк
+6
-4
+2
Ща меси разрыдается.. ))🤣🤣🤣🧯
+9
-7
+2
Ответ Антон Bratishchev
Что там странного?
Вар 2 часа просматривали.
+1
0
+1
Ответ Пользователь_2882
Ты аргов орками назвал. А Месси меркантильным и не воспитанным. В твоих же комментах. Полагаю это комплименты? Тогда я тебя тоже не оскорблял никак
по сравнению с тем что вы пишете, невоспитанный или орк это считай по голове погладил считай
+1
0
+1
Ответ Пользователь_2882
Но спортсменов при этом ты вполне оскорбляешь. Попахивает лицемерием.
какаих спортсменов кого?
пруфы будут?
в отличие от вас персофанов Андреса Куччиттини я слежу за словами
+1
0
+1
Думайте.
+5
-4
+1
Ответ griphon
Хех, а тут он сразу высказался, герой нации Это вам не кричалки его сокомандников комментировать
А причём тут кричалки? Его вообще в том автобусе не было, почему он должен отвечать?
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий