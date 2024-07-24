«Странно 😳». Месси об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа
Лионель Месси отреагировал на отмену гола и паузу в матче Аргентины и Марокко.
Сборные встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира. Игра завершилась победой Марокко со счетом 2:1.
На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.
Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.
«Странно 😳», – написал Месси в соцсети.
Изображение: instagram.com/stories/leomessi
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Копинамбур везде своего кумира вставит
Это вам не кричалки его сокомандников комментировать
Это топ конечно , называть это странным.
Арги привыкли что их тащат везде
ЧМ, Копы хотели и на ОИ такого судейства видимо
аргентинцы сами спровоцировали марокканцев и ещё много наций. теперь будут годами расхлёбывать на разных турнирах. но всё равно не поймут, где просчитались.
...
это про комент LEON1
пруфы будут?
в отличие от вас персофанов Андреса Куччиттини я слежу за словами