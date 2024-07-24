Россиянин, задержанный в Париже из-за подозрений в дестабилизации обстановки во время Олимпиады, работает поваром (Le Monde)

Россиянин, подозреваемый в попытке дестабилизации обстановки во время проведения ОИ-2024, работает поваром.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Ранее французская полиция задержала гражданина России 1984 года рождения. Он был помещен под стражу, а в его квартире провели обыск, в ходе которого, как сообщается, нашли доказательства его связи с ФСБ.

Было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции. Наказание может составлять 30 лет лишения свободы.

«40-летний мужчина, появлявшийся в нескольких российских реалити-шоу и кулинарных шоу, утверждает, что работает «частным шеф-поваром», и публикует уроки по кулинарии в социальных сетях.

У него несколько тысяч подписчиков, в основном русских, которые следят за ним с момента начала его телевизионной карьеры», – говорится в материале Le Monde.

Также сообщается, что он впервые посетил Францию в 2010 году, учился в парижской кулинарной школе и работал в мишленовском ресторане.

Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина. В пресс-службе дипмиссии заявили, что российская сторона намерена добиваться разъяснений.

Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады (AFP)