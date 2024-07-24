Россиянин, задержанный в Париже из-за подозрений в дестабилизации обстановки во время Олимпиады, работает поваром (Le Monde)

Теги происшествия Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Россиянин, подозреваемый в попытке дестабилизации обстановки во время проведения ОИ-2024, работает поваром.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Ранее французская полиция задержала гражданина России 1984 года рождения. Он был помещен под стражу, а в его квартире провели обыск, в ходе которого, как сообщается, нашли доказательства его связи с ФСБ.

Было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции. Наказание может составлять 30 лет лишения свободы.

«40-летний мужчина, появлявшийся в нескольких российских реалити-шоу и кулинарных шоу, утверждает, что работает «частным шеф-поваром», и публикует уроки по кулинарии в социальных сетях.

У него несколько тысяч подписчиков, в основном русских, которые следят за ним с момента начала его телевизионной карьеры», – говорится в материале Le Monde.

Также сообщается, что он впервые посетил Францию в 2010 году, учился в парижской кулинарной школе и работал в мишленовском ресторане.

Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина. В пресс-службе дипмиссии заявили, что российская сторона намерена добиваться разъяснений.

Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады (AFP)

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21 комментарий
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Пригожин все-таки жив!
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Он что, круассаны с ананасами делать хотел или подавать бри под видом камембера?
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Виктор Баринов? Он же как раз во Францию уехал
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Ответ Ебздрогыч
Пригожин все-таки жив!
Это не наш повар, он уволился две недели назад
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По итогу во всех обсёрах франзуцо--африканцев на олимпиаде будут виноваты русские. Кто же ещё?)
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Назаров из Кухни погорел на паспорте со штампом ФСБ...
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Планировал дестабилизировать ЖКТ французов.
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Повар спрашивает повара (ц)
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Хотел в буйабес класть шпроты!
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Витя Баринов уже травил Малафеева в Клод Мане, так что могли на опережение на нары отправить
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Ответ Ебздрогыч
Пригожин все-таки жив!
Так мультик Рататуй, ориджинс.😅😅😅
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Черт знает, чему можно верить! В "Вестях" Мацкявичус сказал о нескольких россиянах, задержанных за попытку дестабилизации обстановки, в том числе назвал этого повара.
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когда-то в ПТУ обучался на повара
но холод дикого города заставил стать вором
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Повар? Случайно не лысый?
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Повар с позывным Шеф готовил гастрономическое восстание во Франции, наверное. Вражда во Франции и без стороннего участия уже давно существует с наплывом мигрантов из Африки.
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Хотел напихать толу в круассаны
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кореш Пригожина походу
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"А уж что до грибного супа-пюре... это не рассказать..." (с)
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