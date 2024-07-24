МОК изменил текст контракта на проведение Игр-2034. США могут лишиться Олимпиады, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом

США лишатся Олимпиады-2034, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом.

Об этом на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил представитель организации Джон Коутс.

«Главенствующая роль Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом должна полностью уважаться различными властями. МОК изменил текст контракта на проведение Олимпийских игр, чтобы защитить целостность международной антидопинговой системы.

Это позволит МОК разорвать контракт на проведение Олимпиады, если главенствующая роль WADA в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет подрываться», – сказал Коутс.

Президент Ассоциации международных федераций летних видов спорта (ASOIF) Ингмар де Вос на сессии МОК отметил, что США продолжают попытки подорвать доверие к WADA.

«Попытки подорвать репутацию и доверие к WADA продолжаются. Я благодарен дипломатическим усилиям и подходу представителей Америки в исполкоме WADA, но некоторые инициативы США в отношении Китая, который является зарубежной территорией, очень тревожны и полностью неприемлемы.

В частности, мы говорим об «акте Родченкова», который в прошлом уже не раз поднимался.

Инициативы Конгресса США в отношении WADA и Международной федерации плавания (World Aquatics) являются еще одним примером политизации спорта», – цитирует де Воса ТАСС.

Выбор столицы Олимпиады-2034 пройдет 24 июля. Заявка американского Солт-Лейк-Сити является единственной.

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