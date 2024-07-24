МОК изменил текст контракта на проведение Игр-2034. США могут лишиться Олимпиады, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом

Теги МОК USADA WADA Олимпиада-2024 Джон Коутс ASOIF ТАСС Биатлон

США лишатся Олимпиады-2034, если не признают главенство WADA в борьбе с допингом.

Об этом на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил представитель организации Джон Коутс.

«Главенствующая роль Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом должна полностью уважаться различными властями. МОК изменил текст контракта на проведение Олимпийских игр, чтобы защитить целостность международной антидопинговой системы.

Это позволит МОК разорвать контракт на проведение Олимпиады, если главенствующая роль WADA в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет подрываться», – сказал Коутс.

Президент Ассоциации международных федераций летних видов спорта (ASOIF) Ингмар де Вос на сессии МОК отметил, что США продолжают попытки подорвать доверие к WADA. 

«Попытки подорвать репутацию и доверие к WADA продолжаются. Я благодарен дипломатическим усилиям и подходу представителей Америки в исполкоме WADA, но некоторые инициативы США в отношении Китая, который является зарубежной территорией, очень тревожны и полностью неприемлемы.

В частности, мы говорим об «акте Родченкова», который в прошлом уже не раз поднимался.

Инициативы Конгресса США в отношении WADA и Международной федерации плавания (World Aquatics) являются еще одним примером политизации спорта», – цитирует де Воса ТАСС. 

Выбор столицы Олимпиады-2034 пройдет 24 июля. Заявка американского Солт-Лейк-Сити является единственной. 

У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

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21 комментарий
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Скорее Олимпиаду отменят, чем отберут у США
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Бегу за попкорном
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Сейчас позвонят кому надо и будет комьюнике от мок, что их неверно поняли.
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Кулачками что-то размахались...
Не боитесь потерять "кормильца"??
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Что-то не так ....
Ждем новую методичку....
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А вообще прав был Владимир Владимирович, когда на вопрос американского журналиста: "То есть Россия, по-Вашему, белая и пушистая?", ответил: "Да, мы белые и пушистые". Всё ведь в сравнении познаётся.
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Ждем начала какого-нибудь расследования от ФБР)
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Упразднить это бесполезное ВАДА и все. Толку от них ноль. Количество допинга в спорте только растет, а они все гадят и гадят спортсменам
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США точно совершенно это не остановит - и в этом смысле они молодцы
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вот что значит политический кризис в США - даже свои выкормлешы бунтуют и отказываются подчиняться)
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Айда США с Россией объединяем ся и организуем свои Игры. В знак протеста))
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Ребят мой куратор в отпуске и я не знаю как реагировать на эту новость..что лучше написать а) что США все равно всех купят б) что рукодство России расшатало америкоцентричный мир и США никто не боится в) поискать в этой новости русофобию г) обвинить "хохлов" и "жидов"
Просто деньги за каждый коммент капают, я не могу месяц куратора ждать, а ошибиться боюсь
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Кулачками что-то размахались... Не боитесь потерять "кормильца"??
Вы серьезно думаете, что WADA спонсируется только США? Которая в большинстве игровых видов спорта имеет свой допинговый кодекс, и вспоминает о допинге только на международных соревнованиях? Или типа теория заговора и подкупа? Так это скорее, речь про USADA, а не WADA.
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Ответ alschafer2014
Вы серьезно думаете, что WADA спонсируется только США? Которая в большинстве игровых видов спорта имеет свой допинговый кодекс, и вспоминает о допинге только на международных соревнованиях? Или типа теория заговора и подкупа? Так это скорее, речь про USADA, а не WADA.
Я разве написала " единственного кормильца"?
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