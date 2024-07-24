Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 для зрителей из России

Трансляции соревнований Олимпиады-2024 на сайте МОК доступны для зрителей из РФ.

В 16:00 по московскому времени начались два матча первого тура группового этапа футбольного турнира – Аргентина – Марокко и Узбекистан – Испания.

Российские зрители могут смотреть трансляции после прохождения регистрации на сайте Olympics.com.

Ранее СМИ сообщали, что информация о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян пропала с сайта МОК.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались