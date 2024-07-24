Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 для зрителей из России
Трансляции соревнований Олимпиады-2024 на сайте МОК доступны для зрителей из РФ.
В 16:00 по московскому времени начались два матча первого тура группового этапа футбольного турнира – Аргентина – Марокко и Узбекистан – Испания.
Российские зрители могут смотреть трансляции после прохождения регистрации на сайте Olympics.com.
Ранее СМИ сообщали, что информация о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян пропала с сайта МОК.
Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались
Боюсь представить с какой вы страны
Сказали откроют на территорию РФ в виде исключения - на неё и открыли
При чём тут санкции или не санкции
Я думал, на Украину выкупили ТВ права
Ну и соответственно вопросы к тому, кто на этой территории ограничил вещание украинских каналов