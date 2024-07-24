Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 для зрителей из России

Теги телевидение Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Трансляции соревнований Олимпиады-2024 на сайте МОК доступны для зрителей из РФ.

В 16:00 по московскому времени начались два матча первого тура группового этапа футбольного турнира – Аргентина – Марокко и Узбекистан – Испания.

Российские зрители могут смотреть трансляции после прохождения регистрации на сайте Olympics.com.

Ранее СМИ сообщали, что информация о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян пропала с сайта МОК.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались

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106 комментариев
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Перепись Петровичей, которым неинтересно, объявляется открытой.
+117
-45
+72
Ответ Валерий З.
Попробовал зайти на официальный сайт МОК через аккаунт Google, получил ответ: «Ваш вход отклонен из-за попытки доступа из страны или региона, в которых этот продукт или услуга недоступна. Любая попытка обойти это ограничение может привести к тому, что ваш аккаунт будет навсегда отключен»
Через гмейл заходил с трех устройств, и в приложение, и в браузерные версии. Прямо сейчас смотрю Узбекистан - Испания (точнее сейчас перерыв)
Боюсь представить с какой вы страны
+41
-5
+36
Ответ Валерий З.
Попробовал зайти на официальный сайт МОК через аккаунт Google, получил ответ: «Ваш вход отклонен из-за попытки доступа из страны или региона, в которых этот продукт или услуга недоступна. Любая попытка обойти это ограничение может привести к тому, что ваш аккаунт будет навсегда отключен»
А у меня все без вопросов получилось
+26
-1
+25
Ответ Валерий З.
Я из Донецка, видать на территорию ДНР наложили санкции.
Так логично же вроде
+30
-7
+23
Это же хорошо? Или это плохо? Я уже ничего не понимаю
+18
-1
+17
Ответ Stanislav Tokarev
А у меня все без вопросов получилось
Я из Донецка, видать на территорию ДНР наложили санкции.
+22
-7
+15
Ответ jvs5t7gcrf
Это же хорошо? Или это плохо? Я уже ничего не понимаю
Наличие информации в любом случае лучше её отсутствия.
+15
0
+15
Ответ Валерий З.
Я из Донецка, видать на территорию ДНР наложили санкции.
Да, из Крыма тоже не работает
+16
-3
+13
Ответ Вечно в бане
Перепись Петровичей, которым неинтересно, объявляется открытой.
Да и ты сам почему-то не торопишься за "главным спортивным событием" следить🤣
+24
-13
+11
Попробовал зайти на официальный сайт МОК через аккаунт Google, получил ответ: «Ваш вход отклонен из-за попытки доступа из страны или региона, в которых этот продукт или услуга недоступна. Любая попытка обойти это ограничение может привести к тому, что ваш аккаунт будет навсегда отключен»
+25
-15
+10
Вот и ладушки
+8
-1
+7
Все работает.. и узбеки на одном экране и арги на другом пузырь пинают
+7
0
+7
Ответ Indurain Larraya
Предательски смотрю, как Шомуродов положил испанцам в раздевалку. Журова, Вяльбе, лицо к осмотру!
У тебя всё норм? Причем тут Вяльбе вообще? У тебя проблемы
+12
-6
+6
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Комментарий скрыт
Тут ты не прав. Аргентина с Марокко так рубятся в первом тайме аж страшно.
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вторая пробоина Аргентине.
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0
+5
Ответ superbro
Комментарий скрыт
Настолько, что ты первым побежал об этом писать, лол.
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Ответ Антон Киселёв
Логично, да) Особенно на фоне лозунгов "спорт для всех, спорт объединяет, у нас равноправие, дайте миру шанс"
Лозунги разные с разных сторон, я же про географию
Сказали откроют на территорию РФ в виде исключения - на неё и открыли
При чём тут санкции или не санкции
+6
-2
+4
Ответ Павел Макаров
У всех хорошо показывает? А то мне минусов накидали, когда написал, что у меня не идёт. Просто для понимания
На максимальном качестве ни разу не тормознула пока трансляция (Узбекистан - Испания), через хромкаст с ноута на телек шикарно выводится, как и с телефона. До этого смотрел на канале квалификационные турниры, аналогично.
+4
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Ответ Трент Резнор
Кто посмотрел - сразу иноагент.
"Я только результаты посмотрел, для общего развития". Нет, все вы уже в списках.
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Норм, там аргентосов уже продырявили
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Ответ trav
Там такая же система как у Близзард и Стима и многих других. Они нам кто из ДНР, Крыма и вернувшихся земель ограничивают доступ. Хотя по их логике наши города это украина до сих пор. Ну из логику давно не понять
Для Украины трансляция не доступна на сайте, так что по их логике всё правильно
+4
-1
+3
У всех хорошо показывает? А то мне минусов накидали, когда написал, что у меня не идёт. Просто для понимания
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Интересно, а кто-то раньше (до всех этих событий) смотрел Олимпиаду не из-за своих спортсменов? Я если и смотрел её, то только если там наши участвовали, а то все эти гребли стрельбы из лука, фехтования и даром не нужны, если там наших нет. Ну по правде говоря, унылые спортивные состязания. Смотрел и болел чисто потому что наши там были. А сейчас какой смысл в этом всем? Как тот же Биатлон и лыжные гонки, без наших вообще неинтересно смотреть. Дурачки на лыжах... А так хотя бы наши дурачки были на лыжах)
Раз в четыре года можно и на лучников посмотреть. Я плавание только олимпийское признаю, чемпионаты мира не смотрю. Волейбол только олимпийский. Гимнастику только олимпийскую. Потому что это история, имена останутся навсегда.
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Ответ Антон Киселёв
Так здесь даже с их позиции логика непонятна - они же заявляют что это типа "территория уркаины" и в то же время оставляют без трансляций
Так а разве с их сайта можно из Украины смотреть?
Я думал, на Украину выкупили ТВ права
Ну и соответственно вопросы к тому, кто на этой территории ограничил вещание украинских каналов
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Ответ Павел Макаров
У всех хорошо показывает? А то мне минусов накидали, когда написал, что у меня не идёт. Просто для понимания
норм показывает. смотрю и слышу знакомые фамилии: файзуллаев (цска), юлдошев (бегал за пари нн), ну и шомуродов с уруновым. кажется, цска после ОИ сделают предложение о трансфере файзуллаева.
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15 минут добавили)) будут играть, пока Арги не отыграются
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Ответ aek4
Марокканские братушки?
Конечно братушки, она нам мандарины поставляют)
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Ответ jvs5t7gcrf
Это же хорошо? Или это плохо? Я уже ничего не понимаю
а что плохого? кто не хочет смотреть, ему без разницы, а кто хочет, дополнительная возможность легально смотреть соревнования
+2
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у меня норм. смотрю Исп-Узб. главное вот что: английские комментаторы с их в меру сдержанной, в меру эмоциональной манерой вообще не бесят, в кои-то веки не хочется отключать звук.
+5
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Ответ Валерий З.
Попробовал зайти на официальный сайт МОК через аккаунт Google, получил ответ: «Ваш вход отклонен из-за попытки доступа из страны или региона, в которых этот продукт или услуга недоступна. Любая попытка обойти это ограничение может привести к тому, что ваш аккаунт будет навсегда отключен»
Если ВК работает, то можно там смотреть, есть трансляции
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