«Трактор» объявил об уходе Бурдасова: «Спасибо, Антоха. Успехов в дальнейшей карьере 😉»

Теги Трактор переходы Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

Антон Бурдасов покидает «Трактор».

Клуб объявил об уходе форварда. Контракт игрока был расторгнут. Срок соглашения был рассчитан до 30 апреля 2025 года.

«Спасибо, Антоха, и успехов в дальнейшей карьере 😉», – говорится в сообщении «Трактора».

В регулярном чемпионате-2023/24 Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами. 

Бурдасов выступал за «Трактор» с 2022 года. Он также играл за команду в КХЛ с 2009 по 2012 год.

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8 комментариев
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Нормально очков набрал, для зарплаты в 50-60 лямов. Но не на 80 играл отнюдь. В серии с Локо исчез вовсе, а должен был тащить за собой.
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Тот случай когда отдача, не соответствует запросам. Ну и понтов нужно по-меньше.
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Ну теперь Кузю точно подпишут!!! 😆😆😆
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Только не в Омск, Христа ради.
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Ура ура ура. Значит всё правильно я писала.
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ну и зря
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Ответ unbelievable
Только не в Омск, Христа ради.
10000% в Омск , а кого ещё брать ? Второго звена нет !!
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Ответ Sergeev55
Ну теперь Кузю точно подпишут!!! 😆😆😆
Бывших наркоманов не бывает.
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