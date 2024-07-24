«Трактор» объявил об уходе Бурдасова: «Спасибо, Антоха. Успехов в дальнейшей карьере 😉»

Антон Бурдасов покидает «Трактор».

Клуб объявил об уходе форварда. Контракт игрока был расторгнут. Срок соглашения был рассчитан до 30 апреля 2025 года.

«Спасибо, Антоха, и успехов в дальнейшей карьере 😉», – говорится в сообщении « ».

В регулярном чемпионате-2023/24 провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.

Бурдасов выступал за «Трактор» с 2022 года. Он также играл за команду в КХЛ с 2009 по 2012 год.