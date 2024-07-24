«Атлетико» и «Жирона» договорились о трансфере Довбика за 38-39 млн евро с учетом бонусов

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик деньги Футбол

«Атлетико» и «Жирона» договорились о трансфере Артема Довбика.

По информации Relevo, 27-летний нападающий сегодня прибудет в Мадрид, чтобы обсудить последние детали сделки перед подписанием контракта. 

Клубы достигли договоренности о переходе украинца за 32 миллиона евро. Еще 6-7 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Трансфер будет окончательно согласован в ближайшие часы.

Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошедшем сезоне, забив 24 гола и отдав 8 результативных передач в 36 матчах. Статистику украинца можно найти здесь.

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42 комментария
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Небольшие деньги для трансфера лучшего бомбардира.
Другой вопрос, получится ли у него в Атлетико...
В любом случае, удачи ему.
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Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
За лучшего бомбардира ла лиги это копейки. Если бы это был не первый такой его сезон, то стоил бы больше 100 миллионов.
+38
-6
+32
Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
Один хороший сезон в Ла Лиге - это уже показатель. В конце концов его купили не по цене Мудрика.
+31
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Ответ r3tr0!
Такое ощущение, что процентов 60 от стоимости – переплата за паспорт соотечественника Мудрика🤷🏾‍♂
Большую глупость сложно придумать.
+20
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Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
толи дело наши звезды из РПЛ захарян смолов. да что там говорить вся наша сборная прсто мощь никому не проигрывает
+13
-3
+10
Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
Судить по Евро - признак большого ума)
+13
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удачи!
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Ответ ARAMIS777
Небольшие деньги для трансфера лучшего бомбардира. Другой вопрос, получится ли у него в Атлетико... В любом случае, удачи ему.
Как раз-таки вполне себе достойные деньги, не всем же платить за условных Кайседо и Мудриков по 80-90 миллионов
+13
-5
+8
Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
У тебя такая тряска только из-за его национальности)
+8
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Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
Украина набрала 4 очка, не меньше многих четвертьфиналистов. По Добику было видно что это скорее нервы чем неумение играть.
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Удачи Артёму в Атлетико. Интересно будет посмотреть, потянет ли он топ клуб
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Ответ marchellinos
И как Жирона будет играть в ЕК? Из там вынесут быстро. Сказка была не долгой
Нормально будет играть. Сейчас оперативно бригада подъедет с Сити групп и все. В прошлом сезоне они тоже команду собрали в августе, и ничего - в ЛЧ вышли по делу и легко
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Артем, молодец. отличный клуб на повышение. В Украине много талантливых игроков собралось, прекрасная школа
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Ответ александр модов
Сборная показала класс, это точно)
сборная нормально сыграла кроме первого матча, из-за которого и не вышли в плей-офф, хотя набрали 4 очка в том числе играли лучше Бельгии
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Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
🤡
+3
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+2
За копейки забрали лучшего бомбардира лиги, круто.
+1
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Ответ Габи Жезус
сборная нормально сыграла кроме первого матча, из-за которого и не вышли в плей-офф, хотя набрали 4 очка в том числе играли лучше Бельгии
В каком месте лучше Бельгии играли? Полтора момента за игру это хорошая игра?
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Развели конечно Атлетико впарив оверпрайсом бугая который к 27 годам провёл 1 хороший сезон.Евро дополнительно показало насколько переоценён довбик как и все украинские поленья
Поленья это российские лимитчики
+3
-2
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Ответ denisnor
толи дело наши звезды из РПЛ захарян смолов. да что там говорить вся наша сборная прсто мощь никому не проигрывает
Ну наша сборная всегда сильнее украинской была
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Ответ Dizzod
Украина набрала 4 очка, не меньше многих четвертьфиналистов. По Добику было видно что это скорее нервы чем неумение играть.
4 очка в самой мёртвой группе
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Не хуже Мораты будит забивать.
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Довбик хороший нап, думаю приживётся в Атлетико. Уж точно хуже Мораты не будет
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Ответ ta-tosha
Ну да. Нужно было какого то паспортиста купить, иначе Атлетико задница, они не понимают что делают :)))))))
Ну ты не сравнивай испанских паспортистов с другими. Про Хоселу забыл уже? Тоже - паспортист. Или - Ойарсабаль.
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Ответ александр модов
С учетом того, что Атлетико и Жирона играют совершенно в разный футбол, трансфер ни о чем. Игрок скамейки. Просто увидите, что этот сезон для него будет провальный, по сравнению с прошлым.
Ну да. Нужно было какого то паспортиста купить, иначе Атлетико задница, они не понимают что делают :)))))))
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Ответ Dottore
Довбик хороший нап, думаю приживётся в Атлетико. Уж точно хуже Мораты не будет
Хороший он был только в Жироне, там совсем другой футбол. Мората на три головы лучше его
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Ответ Мадрид-дело-тонкое
Артем, молодец. отличный клуб на повышение. В Украине много талантливых игроков собралось, прекрасная школа
Сборная показала класс, это точно)
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Ответ PavelKazakov
Как раз-таки вполне себе достойные деньги, не всем же платить за условных Кайседо и Мудриков по 80-90 миллионов
Согласен.
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0
0
С учетом того, что Атлетико и Жирона играют совершенно в разный футбол, трансфер ни о чем. Игрок скамейки. Просто увидите, что этот сезон для него будет провальный, по сравнению с прошлым.
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И как Жирона будет играть в ЕК? Из там вынесут быстро. Сказка была не долгой
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Если будет позиция как в Жирное - будет толк.
Если надо будет полполя пробежать, обыграв защиту и вратаря - будет хуже Мораты.
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