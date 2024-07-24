«Атлетико» и «Жирона» договорились о трансфере Довбика за 38-39 млн евро с учетом бонусов

«Атлетико» и «Жирона» договорились о трансфере Артема Довбика.

По информации Relevo, 27-летний нападающий сегодня прибудет в Мадрид, чтобы обсудить последние детали сделки перед подписанием контракта.

Клубы достигли договоренности о переходе украинца за 32 миллиона евро. Еще 6-7 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Трансфер будет окончательно согласован в ближайшие часы.

стал лучшим бомбардиром в прошедшем сезоне, забив 24 гола и отдав 8 результативных передач в 36 матчах. Статистику украинца можно найти здесь.

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