Роман Ротенберг: «Надо снять фильм об ОИ-2018. Наши индийские партнеры готовы участвовать в проекте. Машков мог бы исполнить роль Знарка»
Роман Ротенберг рассказал об идее снять фильм об Олимпиаде-2018.
В Пхенчхане команда России под руководством тренера Олега Знарка в финале обыграла сборную Германии (4:3 ОТ).
– После «Матча года» о чем вы разговаривали в раздевалке с Олегом Знарком и звездными игроками? Давно не виделись, и вот состоялась встреча.
– Мы вспоминали разные моменты, как работали вместе в сборной России. Вспомнили золотой Пхенчхан. И обсуждали то, что нам, может быть, вообще надо снять фильм об Олимпиаде 2018 года. Мы об этом серьезно думаем.
– Ого!
– Да. Уже разговаривали об этом с известным актером и кинорежиссером Владимиром Машковым. Потому что когда мы летели в Корею, то смотрели фильм «Движение вверх» о великой победе наших баскетболистов в 1972 году. Там роль тренера исполнил как раз Владимир Львович. Мы получили очень большую мотивацию.
И вот идею о хоккейном фильме мы активно обсуждаем. У нас есть индийские партнеры, которые готовы участвовать в этом проекте. Они давно сотрудничают с Машковым, проводят кинофестивали в Индии. Мы можем все это объединить, но для того нужно время, надо писать сценарий.
– Кого бы сыграл сам Машков в этом фильме?
– Я думаю, он мог бы исполнить роль Олега Знарка, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
1989 год. Хельсинки. У маленького еарейского мальчика отбирают кроссовки некие албанцы. Герой обещает им отомстить.
2014 год. Россия. После того как в тяжелейшей аппаратной борьбе он стал вице-президентом КХЛ, потому что он был очень талантливым. И его суровое финское детство с игрушками, которые были прибиты к полу, сделало его и рассчетливым.
2018 год. Южная Корея. Понимая, что НХЛовцы это главное зло всего хоккея, он решает попросить помощи у самого БЭТТМЕНА и какого-то Робина из Вашингтона, которые обламывают нашествие НХЛовского зла, победив команду мистера Фриза, и на Олимпиаду едут только добрые любители. Появилось солнце среди корейских туч.
После финала его фоткают с медалью на шее и уже взрослый еврейский мужчина узнает в фотографах тех самых албанцев. Албанцы возвращают ему украденную обувь, и некогда враги становятся друзьями и начинаются ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ.👯👯👯👯💃💃💃🕺🕺🕺💥💥💥💥
Наше время: Уже повидавший на своём веку много на тяжёлых самолетных ногах он едет на Копейке и вспоминает славные деньки.
Конец.
Название предельно идиотское "Возвращение Красной Машины"
На другое, эта Пиррова победа не тянет😏
Хотя, индийский трэш тоже подойдет😅
Фильм будет русско-индийско-колумбийского производства.
Конечно немного взяли денег с фонда кино, да, это наши налоги, но ради такого фильма можно потерпеть.
Фильм будет сниматься в Болливуде на их технике, с русским энтузиазмом и с колумбийским этим самым, как его............ Хавьером Бардемом и Вагнером Моурой, да они не колумбийцы, но в Колумбии они знают толк.
В общем, фильм будет атас, 12 из 10 кубков Стенли. Овечкин будет плакать на премьере и фильм отправят на соискание Оскара за лучший иностранный фильм.
Шах и мат, скейтеры
Ача, Ача, Ача
Чудом отскочили в концовке, имея сильнейший состав на турнире. На турнире, где не было игроков из НХЛ.
Мы должны были катком всем пройтись, как это делали канадцы на ЧМ, а не вот это всё.
Лично для меня ЧМ 2008 и МЧМ 2011 стоят выше той Олимпиады.
"Танцор Финский"
"Миллионер из финских трущоб"
"Роман Ротенбергуайр"
"Человек, который изменил всё 2"
"Роман. Наследие Третьяка"
"Роман Ротенберг. Российский тренер"
"Бой с албанцем. Реванш"
"Рома против всех"
"Околохоккей"