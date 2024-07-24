Роман Ротенберг: «Надо снять фильм об ОИ-2018. Наши индийские партнеры готовы участвовать в проекте. Машков мог бы исполнить роль Знарка»

Роман Ротенберг рассказал об идее снять фильм об Олимпиаде-2018.

В Пхенчхане команда России под руководством тренера Олега Знарка в финале обыграла сборную Германии (4:3 ОТ).

– После «Матча года» о чем вы разговаривали в раздевалке с Олегом Знарком и звездными игроками? Давно не виделись, и вот состоялась встреча.

– Мы вспоминали разные моменты, как работали вместе в сборной России. Вспомнили золотой Пхенчхан. И обсуждали то, что нам, может быть, вообще надо снять фильм об Олимпиаде 2018 года. Мы об этом серьезно думаем.

– Ого!

– Да. Уже разговаривали об этом с известным актером и кинорежиссером Владимиром Машковым. Потому что когда мы летели в Корею, то смотрели фильм «Движение вверх» о великой победе наших баскетболистов в 1972 году. Там роль тренера исполнил как раз Владимир Львович. Мы получили очень большую мотивацию.

И вот идею о хоккейном фильме мы активно обсуждаем. У нас есть индийские партнеры, которые готовы участвовать в этом проекте. Они давно сотрудничают с Машковым, проводят кинофестивали в Индии. Мы можем все это объединить, но для того нужно время, надо писать сценарий.

– Кого бы сыграл сам Машков в этом фильме?

– Я думаю, он мог бы исполнить роль Олега Знарка, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.