Роман Ротенберг: «Надо снять фильм об ОИ-2018. Наши индийские партнеры готовы участвовать в проекте. Машков мог бы исполнить роль Знарка»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Германии по хоккею Олег Знарок КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ кино Владимир Машков актер Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об идее снять фильм об Олимпиаде-2018.

В Пхенчхане команда России под руководством тренера Олега Знарка в финале обыграла сборную Германии (4:3 ОТ).

– После «Матча года» о чем вы разговаривали в раздевалке с Олегом Знарком и звездными игроками? Давно не виделись, и вот состоялась встреча.

– Мы вспоминали разные моменты, как работали вместе в сборной России. Вспомнили золотой Пхенчхан. И обсуждали то, что нам, может быть, вообще надо снять фильм об Олимпиаде 2018 года. Мы об этом серьезно думаем.

– Ого!

– Да. Уже разговаривали об этом с известным актером и кинорежиссером Владимиром Машковым. Потому что когда мы летели в Корею, то смотрели фильм «Движение вверх» о великой победе наших баскетболистов в 1972 году. Там роль тренера исполнил как раз Владимир Львович. Мы получили очень большую мотивацию.

И вот идею о хоккейном фильме мы активно обсуждаем. У нас есть индийские партнеры, которые готовы участвовать в этом проекте. Они давно сотрудничают с Машковым, проводят кинофестивали в Индии. Мы можем все это объединить, но для того нужно время, надо писать сценарий.

– Кого бы сыграл сам Машков в этом фильме?

– Я думаю, он мог бы исполнить роль Олега Знарка, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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77 комментариев
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Индийские партнёры будут исполнять сборную Германии по хоккею.
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+84
Сюжет:
1989 год. Хельсинки. У маленького еарейского мальчика отбирают кроссовки некие албанцы. Герой обещает им отомстить.
2014 год. Россия. После того как в тяжелейшей аппаратной борьбе он стал вице-президентом КХЛ, потому что он был очень талантливым. И его суровое финское детство с игрушками, которые были прибиты к полу, сделало его и рассчетливым.
2018 год. Южная Корея. Понимая, что НХЛовцы это главное зло всего хоккея, он решает попросить помощи у самого БЭТТМЕНА и какого-то Робина из Вашингтона, которые обламывают нашествие НХЛовского зла, победив команду мистера Фриза, и на Олимпиаду едут только добрые любители. Появилось солнце среди корейских туч.
После финала его фоткают с медалью на шее и уже взрослый еврейский мужчина узнает в фотографах тех самых албанцев. Албанцы возвращают ему украденную обувь, и некогда враги становятся друзьями и начинаются ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ.👯👯👯👯💃💃💃🕺🕺🕺💥💥💥💥
Наше время: Уже повидавший на своём веку много на тяжёлых самолетных ногах он едет на Копейке и вспоминает славные деньки.
Конец.
+60
-1
+59
Лучше снимите как от Автомобилиста отлетели.
+50
0
+50
Ответ Potapson
Индийские партнёры будут исполнять сборную Германии по хоккею.
в канадской форме для пущего драматизма
+28
0
+28
И колумбийские , кхе кхе
+27
0
+27
Фильм для начинающих психиатров можно бы снять. Об одном из "творцов" победы
+24
0
+24
А там будут танцы? Всё-таки индийские деньги надо отбивать
Название предельно идиотское "Возвращение Красной Машины"
+20
-1
+19
Ответ Potapson
Индийские партнёры будут исполнять сборную Германии по хоккею.
На траве
+17
0
+17
Ответ valderoma
Кто будет смотреть это УГ?🤔
те же миллиарды зрителей которые смотрели "суперсерию" Россия25-Беларусь)))
+14
0
+14
Отличная идея! Причем все роли должны играть актеры Болливуда, на воротах будет стоять слон на коньках, наши нападающие будут летать над площадкой, вопреки законам физики, по индийским киношным традициям. Будет много танцев и песен, с клюшками и цветами. Одна просьба - пусть в этом фильме роль Ротенберга играет.... сам Ротенберг, для большего сюра!
+16
-2
+14
Снять фильм о победе в матче со сборной Германии по хоккею - всё равно, что сняли бы фильм о том, как Зенит победил Балтику в финале Кубка. Хотя по мнению Йозе Марино, за немцев Макдэвид, Гретцки и Лемье в том финале играли, почти не было шансов остановить немецкую машину, если б не организаторский гений самого Йозе
+13
0
+13
Снимать надо ситком с закадровым смехом.
На другое, эта Пиррова победа не тянет😏

Хотя, индийский трэш тоже подойдет😅
+11
0
+11
Ответ Сицилийский виноград
У меня начинают закрадываться подозрения, что он уже троллит.
Эти подозрения уже по второму-третьему кругу возвращаются. Но потом оказывается, что нет - ромка действительно ВЕРИТ в то, что говорит.
+8
0
+8
Кто будет смотреть это УГ?🤔
+7
0
+7
Ответ gukmamop
Не подсказывайте
Сценарий пока ещё в разработке
Фильм будет русско-индийско-колумбийского производства.
Конечно немного взяли денег с фонда кино, да, это наши налоги, но ради такого фильма можно потерпеть.
Фильм будет сниматься в Болливуде на их технике, с русским энтузиазмом и с колумбийским этим самым, как его............ Хавьером Бардемом и Вагнером Моурой, да они не колумбийцы, но в Колумбии они знают толк.
В общем, фильм будет атас, 12 из 10 кубков Стенли. Овечкин будет плакать на премьере и фильм отправят на соискание Оскара за лучший иностранный фильм.
Шах и мат, скейтеры
+6
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+6
Джимми, Джимми, Джимми
Ача, Ача, Ача
+6
0
+6
За себя и за Ромку!!!
+6
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+6
Ответ Potapson
Индийские партнёры будут исполнять сборную Германии по хоккею.
Красочный финал с танцами. Силовые приемы в лучших традициях болливуда. Главный танец перед голом в овертайме Йозе в паре с Машковым исполняет на скамейке с видом на кремль. Занавес
+5
0
+5
Лучше сними фильм бегущий от албанцев
+4
0
+4
У меня начинают закрадываться подозрения, что он уже троллит.
+5
-1
+4
Митхун Чакраборти будет исполнять роль самого Ротенберга
+3
0
+3
Нужно линию какую линию придумать, например трагически погибает любимая и упитанная девушка героя хоккеиста перед матчем. От рук диверсантов из недружественных стран, которые хотели чтобы он плохо сыграл в финале. Герой плачет, танцует, поет, потом выходит на лед и забивает. Потом все танцуют, включая немецкую сборную. Алина Загитова бесперывно прыгает тройные и поет. Герой влюбляется заново и забывает о своей девушке. Медведева тоже танцует и поет, ведь серебрянная медаль это тоже очень хорошо.
+4
-1
+3
Решающий бросок. В слоумо от силы броска клюшка трескается и разлетается в щепки. Видно, как с пышных, чёрных усов нападающего на лёд летят капли пота. Шайба стартует с такой скоростью, что плавится лёд. Она ломает по пути две подставленные клюшки соперников, попадает в ворота, рвёт сетку, пробивает ограждение, стену, вылетает из комплекса на улицу, преодолевает скорость звука и врезается в голову главного злодея, находившегося в Мумбаи.
+3
0
+3
Ерунда какая-то, ОИ 2018 не та победа, которой стоит гордиться.
Чудом отскочили в концовке, имея сильнейший состав на турнире. На турнире, где не было игроков из НХЛ.
Мы должны были катком всем пройтись, как это делали канадцы на ЧМ, а не вот это всё.

Лично для меня ЧМ 2008 и МЧМ 2011 стоят выше той Олимпиады.
+4
-2
+2
Ответ Ебздрогыч
Отличная идея! Причем все роли должны играть актеры Болливуда, на воротах будет стоять слон на коньках, наши нападающие будут летать над площадкой, вопреки законам физики, по индийским киношным традициям. Будет много танцев и песен, с клюшками и цветами. Одна просьба - пусть в этом фильме роль Ротенберга играет.... сам Ротенберг, для большего сюра!
Но по сценарию в Ротенберга должен выстрелить Алек Болдуин. Так нужно.
+2
0
+2
Примерные названия шедевра кинематографа.
"Танцор Финский"
"Миллионер из финских трущоб"
"Роман Ротенбергуайр"
"Человек, который изменил всё 2"
"Роман. Наследие Третьяка"
"Роман Ротенберг. Российский тренер"
"Бой с албанцем. Реванш"
"Рома против всех"
"Околохоккей"
+2
0
+2
Ответ Классный руководитель
я так понимаю Роман находится в глубоком запое!
вряд ли, потому что алкоголь перебивает другие вещества. тем более он же и автоводитель теперь. поэтому только вещества и никакого алкоголя!
+2
0
+2
Ответ Фанат Сан-Марино
Сюжет: 1989 год. Хельсинки. У маленького еарейского мальчика отбирают кроссовки некие албанцы. Герой обещает им отомстить. 2014 год. Россия. После того как в тяжелейшей аппаратной борьбе он стал вице-президентом КХЛ, потому что он был очень талантливым. И его суровое финское детство с игрушками, которые были прибиты к полу, сделало его и рассчетливым. 2018 год. Южная Корея. Понимая, что НХЛовцы это главное зло всего хоккея, он решает попросить помощи у самого БЭТТМЕНА и какого-то Робина из Вашингтона, которые обламывают нашествие НХЛовского зла, победив команду мистера Фриза, и на Олимпиаду едут только добрые любители. Появилось солнце среди корейских туч. После финала его фоткают с медалью на шее и уже взрослый еврейский мужчина узнает в фотографах тех самых албанцев. Албанцы возвращают ему украденную обувь, и некогда враги становятся друзьями и начинаются ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ.👯👯👯👯💃💃💃🕺🕺🕺💥💥💥💥 Наше время: Уже повидавший на своём веку много на тяжёлых самолетных ногах он едет на Копейке и вспоминает славные деньки. Конец.
а роль главы штаба сборной сыграет Митхун Чакраборти ( Танцор диско, Джимми )
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+2
Ответ Фанат Сан-Марино
Сюжет: 1989 год. Хельсинки. У маленького еарейского мальчика отбирают кроссовки некие албанцы. Герой обещает им отомстить. 2014 год. Россия. После того как в тяжелейшей аппаратной борьбе он стал вице-президентом КХЛ, потому что он был очень талантливым. И его суровое финское детство с игрушками, которые были прибиты к полу, сделало его и рассчетливым. 2018 год. Южная Корея. Понимая, что НХЛовцы это главное зло всего хоккея, он решает попросить помощи у самого БЭТТМЕНА и какого-то Робина из Вашингтона, которые обламывают нашествие НХЛовского зла, победив команду мистера Фриза, и на Олимпиаду едут только добрые любители. Появилось солнце среди корейских туч. После финала его фоткают с медалью на шее и уже взрослый еврейский мужчина узнает в фотографах тех самых албанцев. Албанцы возвращают ему украденную обувь, и некогда враги становятся друзьями и начинаются ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ.👯👯👯👯💃💃💃🕺🕺🕺💥💥💥💥 Наше время: Уже повидавший на своём веку много на тяжёлых самолетных ногах он едет на Копейке и вспоминает славные деньки. Конец.
Обязательно добавить моменты из победных финалов порту в ЛЧ и Челси 2003/04
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Голосом известного переводчика» через 20 лет после разлуки Знарок встречает свою сестру и с первого взгляда не может скрыть чувств( танец) но нельзя влюбляться в сестру и Знарок страдает( грустный танец со всхлипами, )но присмотревшись оказалось что это брат( радостный танец), но куда девать чувства??» и прочая лабуда на фоне олимпийского стадиона
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