Гимн Израиля и игроков сборной освистали в матче с Мали на Олимпиаде в Париже, на трибунах были флаги Палестины. Израильтян на игру сопровождала полиция
Гимн Израиля и игроков сборной освистали в ходе матча с Мали на Олимпиаде.
Матч национальных команд (1:1) начался с исполнения гимна Мали. Когда дело дошло до гимна Израиля, раздался свист и шум. Акустическая система стадиона, воспроизводившая гимны, на этом моменте стала работать заметно громче, отмечает Alton Telegraph со ссылкой на AP.
Со стартом игры израильских футболистов начали освистывать каждый раз, когда они касались мяча.
Кроме того, сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться в перепалку между некоторыми фанатами на трибунах. Инцидент произошел недалеко от места, где одна женщина держала палестинский флаг, затем к ней присоединились еще два человека с флагами Палестины.
Стоит отметить, что Мали разорвала дипломатические отношения с Израилем и выступает против нынешней военной операции Израиля в секторе Газа.
Сегодняшний матч потребовал массового присутствия сотрудников службы безопасности возле стадиона, однако атмосфера за пределами площадки была спокойной.
Израильская команда прибыла в сопровождении полицейского эскорта: впереди ехали мотоциклисты, а сзади следовали около дюжины фургонов полиции по охране общественного порядка. Вооруженные полицейские патрулировали стадион «Парк де Пренс», один из них держал винтовку на плече.
Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что израильские спортсмены будут охраняться 24 часа в сутки элитным полицейским подразделением GIGN, которое, среди прочего, отвечает за борьбу с терроризмом и защиту правительственных чиновников.
Во время Олимпиады улицы Парижа патрулируют эскадрильи полиции, истребители и солдаты, а по обеим сторонам реки Сены установлены защитные ограждения из металлических заборов.
Каждый день в обеспечении безопасности Олимпиады задействовано 35 тысяч полицейских, на церемонии открытия в пятницу их будет 45 тысяч. Кроме того, 10 тысяч человек принимают участие в операциях по обеспечению безопасности Парижа. Франция также получает помощь от более чем 40 стран, которые направили не менее 1 900 полицейских в качестве подкрепления.
Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
В то же время израиль сопровождают 20 машин полиции, кони, мотоциклы.
Оказывается это так рабоиает лицемеры конченые
Смешные вы конечно)))
То ли ещё будет. Прошедший евро в этом плане цветочками покажется. Ну, запасаемся попкорном
То есть тот же Израиль ведет активную войну против Палестины , попутно чуть не начав войну с Ираном , но при этом принципы нарушила РФ?
Вот футбол , например - ЧМ у Вас в Аравии , ЧЕ в стремительно ислмизирующейся Германии , Олимпийский игры - опять в мусульманском Париже …
Так что все закономерно, главное чтобы попкорн был халяльный !
23-24 августа, произошёл погром в Хевроне, а также попытки погромов в Тель-Авиве и Хайфе и в других населённых пунктах. В результате этих погромов было убито 133 еврея и 339 — ранено...
1. Массовое убийство в Хайфе в 1937 году
2. Массовое убийство в Аль-Кудсе в 1937 году
3. Массовое убийство в Хайфе в 1938 году
4. Массовое убийство в Балад аль-Шей в 1939 году
5. Массовое убийство в Хайфе в 1939 году
6. Массовое убийство в Хайфе в 1947 году
7. Массовое убийство в Аббасии в 1947 году
8. Массовое убийство в Аль-Мгисасе в 1947 году
9. Массовое убийство в Баб-эль-Амуде в 1947 году
10. Массовое убийство в Аль-Кудсе в 1947 году
11. Массовое убийство в Шейхе-Бурее в 1947 году
12. Массовое убийство в Дейр-Ясине в 1948 году
13. Массовое убийство в Яффо в 1948 году
14. Резня в Тантуре, 1948 год
15. Резня в Аль-Кудсе, 1953 год
16. Резня в Мган Юнисе, 1956 год
17. Резня в Аль-Кудсе, 1967 год
18. Резня в Сабре и Шатиле в 1982 году
19. Резня в Аль-Акабе в 1990 году
20. Массовое убийство в мечети Ибрахими в 1994 году
21. Массовое убийство в лагере беженцев в Дженине в 2002 году
22. Массовое убийство в Газе в 2008-2009 годах
23. Массовое убийство в Газе в 2012 году
24. Массовое убийство в Газе в 2014 году
25. Массовое убийство в Газе, 2018-2019
26. Массовое убийство в Газе, 2021
27. Геноцид в Газе, 2023 - настоящее время
Резервный арбитр:
- Замена.
Зря только ночью