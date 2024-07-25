Гимн Израиля и игроков сборной освистали в матче с Мали на Олимпиаде в Париже, на трибунах были флаги Палестины. Израильтян на игру сопровождала полиция

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Гимн Израиля и игроков сборной освистали в ходе матча с Мали на Олимпиаде.

Матч национальных команд (1:1) начался с исполнения гимна Мали. Когда дело дошло до гимна Израиля, раздался свист и шум. Акустическая система стадиона, воспроизводившая гимны, на этом моменте стала работать заметно громче, отмечает Alton Telegraph со ссылкой на AP.

Со стартом игры израильских футболистов начали освистывать каждый раз, когда они касались мяча.

Кроме того, сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться в перепалку между некоторыми фанатами на трибунах. Инцидент произошел недалеко от места, где одна женщина держала палестинский флаг, затем к ней присоединились еще два человека с флагами Палестины.

Стоит отметить, что Мали разорвала дипломатические отношения с Израилем и выступает против нынешней военной операции Израиля в секторе Газа.

Сегодняшний матч потребовал массового присутствия сотрудников службы безопасности возле стадиона, однако атмосфера за пределами площадки была спокойной.

Израильская команда прибыла в сопровождении полицейского эскорта: впереди ехали мотоциклисты, а сзади следовали около дюжины фургонов полиции по охране общественного порядка. Вооруженные полицейские патрулировали стадион «Парк де Пренс», один из них держал винтовку на плече.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что израильские спортсмены будут охраняться 24 часа в сутки элитным полицейским подразделением GIGN, которое, среди прочего, отвечает за борьбу с терроризмом и защиту правительственных чиновников.

Во время Олимпиады улицы Парижа патрулируют эскадрильи полиции, истребители и солдаты, а по обеим сторонам реки Сены установлены защитные ограждения из металлических заборов.

Каждый день в обеспечении безопасности Олимпиады задействовано 35 тысяч полицейских, на церемонии открытия в пятницу их будет 45 тысяч. Кроме того, 10 тысяч человек принимают участие в операциях по обеспечению безопасности Парижа. Франция также получает помощь от более чем 40 стран, которые направили не менее 1 900 полицейских в качестве подкрепления.

Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.

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290 комментариев
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Напомню, что наших отстранили от соревнований под предлогом, что это ради нашей безопасности, типа хз как на вас будут реагировать.
В то же время израиль сопровождают 20 машин полиции, кони, мотоциклы.
Оказывается это так рабоиает лицемеры конченые
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-57
+393
Стремление всеми неправдами притащить евреев на олимпиаду только подчёркивает абсурд и двойные стандарты этих европейских лицемеров
+414
-103
+311
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
Ну то есть Россия нарушает официальные принципы декларации , а Израиль , а еще раньше США вообще сеяли лишь демократию и борьбу с "террористами "?)))
Смешные вы конечно)))
+279
-34
+245
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
Всем плакальщицам по израилю бесплатную экскурсию по кварталам Газы👍
+276
-64
+212
"О спорт, ты - политика!"
То ли ещё будет. Прошедший евро в этом плане цветочками покажется. Ну, запасаемся попкорном
+84
-9
+75
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
одни правильно воюют другие неправильно да?
+78
-8
+70
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
И да , тот чувак перепутал скорее всего с решением УЕФА, но факт остаётся фактом , что это меняет ?
То есть тот же Израиль ведет активную войну против Палестины , попутно чуть не начав войну с Ираном , но при этом принципы нарушила РФ?
+61
-10
+51
Даже еще церемония открытия не состоялась, а скандалов на этой позорной Олимпиаде уже выше крыши
+64
-13
+51
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
Уймись еврей, Израиль эти принципы нарушает с 60-х годов
+51
-11
+40
Ответ Денис Шилов
И да , тот чувак перепутал скорее всего с решением УЕФА, но факт остаётся фактом , что это меняет ? То есть тот же Израиль ведет активную войну против Палестины , попутно чуть не начав войну с Ираном , но при этом принципы нарушила РФ?
Они ещё и Сирию обстреливают, прикрываясь тем, что там проиранские силы находятся
+47
-8
+39
Интересно, к концу Олимпиады Париж будет целым?
+40
-5
+35
Ответ Водяра
Ты знаешь что в составе сб Израиля были арабы и мусульмане?
И как это отменяет преступный захват территорий чужой страны и убийства тысяч мирных жителей Палестины?
+64
-33
+31
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
И все таки хорошо великая Россия вас на клык в 2008 насадила))
+40
-18
+22
летние политические игрища начались как надо начались.
+28
-10
+18
Ответ Jet Sa
Комментарий скрыт
Даже если так, участие Израиля в соревнованиях подтверждает факт лицемерия. Россию раз исключили везде. То и Израиль обязаны были
+40
-22
+18
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
США в Ираке кого защищали 8 лет?
+20
-3
+17
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
Конечно. В 67 году, Израиль без объявления войны напал на арабские страны, оккупировал территорию Палестины и Сирии.
+25
-8
+17
Ответ ЛоуренсАравийский
"О спорт, ты - политика!" То ли ещё будет. Прошедший евро в этом плане цветочками покажется. Ну, запасаемся попкорном
А что Вы хотели ?
Вот футбол , например - ЧМ у Вас в Аравии , ЧЕ в стремительно ислмизирующейся Германии , Олимпийский игры - опять в мусульманском Париже …
Так что все закономерно, главное чтобы попкорн был халяльный !
+29
-14
+15
Ответ LeSang
Комментарий скрыт
А то что Израиль обстреливает страны, которые на него не нападали, это как назвать?
+25
-10
+15
Ответ Vovker
И как это отменяет преступный захват территорий чужой страны и убийства тысяч мирных жителей Палестины?
А можно заложников отпустить, а потом уже говорить о лицемерии?
+47
-33
+14
Ответ PotRon9
Не позволяйте никому убедить вас, что это началось 7 октября, 1. Массовое убийство в Хайфе в 1937 году 2. Массовое убийство в Аль-Кудсе в 1937 году 3. Массовое убийство в Хайфе в 1938 году 4. Массовое убийство в Балад аль-Шей в 1939 году 5. Массовое убийство в Хайфе в 1939 году 6. Массовое убийство в Хайфе в 1947 году 7. Массовое убийство в Аббасии в 1947 году 8. Массовое убийство в Аль-Мгисасе в 1947 году 9. Массовое убийство в Баб-эль-Амуде в 1947 году 10. Массовое убийство в Аль-Кудсе в 1947 году 11. Массовое убийство в Шейхе-Бурее в 1947 году 12. Массовое убийство в Дейр-Ясине в 1948 году 13. Массовое убийство в Яффо в 1948 году 14. Резня в Тантуре, 1948 год 15. Резня в Аль-Кудсе, 1953 год 16. Резня в Мган Юнисе, 1956 год 17. Резня в Аль-Кудсе, 1967 год 18. Резня в Сабре и Шатиле в 1982 году 19. Резня в Аль-Акабе в 1990 году 20. Массовое убийство в мечети Ибрахими в 1994 году 21. Массовое убийство в лагере беженцев в Дженине в 2002 году 22. Массовое убийство в Газе в 2008-2009 годах 23. Массовое убийство в Газе в 2012 году 24. Массовое убийство в Газе в 2014 году 25. Массовое убийство в Газе, 2018-2019 26. Массовое убийство в Газе, 2021 27. Геноцид в Газе, 2023 - настоящее время
Еврейский погром в Цфате был совершён арабами 29 августа 1929 года. В ходе погрома было убито от 18 до 21 человека, в том числе женщин и детей, до 80 человек было ранено.
23-24 августа, произошёл погром в Хевроне, а также попытки погромов в Тель-Авиве и Хайфе и в других населённых пунктах. В результате этих погромов было убито 133 еврея и 339 — ранено...
+18
-5
+13
Не позволяйте никому убедить вас, что это началось 7 октября,

1. Массовое убийство в Хайфе в 1937 году
2. Массовое убийство в Аль-Кудсе в 1937 году
3. Массовое убийство в Хайфе в 1938 году
4. Массовое убийство в Балад аль-Шей в 1939 году
5. Массовое убийство в Хайфе в 1939 году
6. Массовое убийство в Хайфе в 1947 году
7. Массовое убийство в Аббасии в 1947 году
8. Массовое убийство в Аль-Мгисасе в 1947 году
9. Массовое убийство в Баб-эль-Амуде в 1947 году
10. Массовое убийство в Аль-Кудсе в 1947 году
11. Массовое убийство в Шейхе-Бурее в 1947 году
12. Массовое убийство в Дейр-Ясине в 1948 году
13. Массовое убийство в Яффо в 1948 году
14. Резня в Тантуре, 1948 год
15. Резня в Аль-Кудсе, 1953 год
16. Резня в Мган Юнисе, 1956 год
17. Резня в Аль-Кудсе, 1967 год
18. Резня в Сабре и Шатиле в 1982 году
19. Резня в Аль-Акабе в 1990 году
20. Массовое убийство в мечети Ибрахими в 1994 году
21. Массовое убийство в лагере беженцев в Дженине в 2002 году
22. Массовое убийство в Газе в 2008-2009 годах
23. Массовое убийство в Газе в 2012 году
24. Массовое убийство в Газе в 2014 году
25. Массовое убийство в Газе, 2018-2019
26. Массовое убийство в Газе, 2021
27. Геноцид в Газе, 2023 - настоящее время
+27
-14
+13
Ответ PotRon9
Это ужасно, как люди могут так поступать с детьми. Весь мир должен восстать против этой отвратительной страны. Израиль не имеет права красть палестинскую землю, и нет, "бог дал ее нам" - это не оправдание. Палестинцы имеют право на самооборону, право на счастливую и мирную жизнь
Сектор Газа был полностью под арабским контролем. Вместо счастливой и мирной жизни они выбрали Хамас и уничтожение Израиля.
+19
-8
+11
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Всем плакальщицам по израилю бесплатную экскурсию по кварталам Газы👍
Помню там праздновали 7 октября. Больше не весело?
+40
-30
+10
Ответ Павел Московой
К тому, что Израиль не на пустом месте эту историю начал после 7 октября. Заложники так и находятся где-то на территории Газы
Так и РФ тоже спецоперацию начала далеко не на пустом месте. Плюс еще сколько лет ждала, терпела и вызвала к разуму и просила одуматься. Израиль же просто моментально накрыл кварталы ковровыми жилые бомбардировками и всем на это пофиг. Потери 1.5к против 37к на ровном месте. И все упорно делают вид, ято все норм, хотя бьют по мирным и гражданским объектам. Если бы РФ так действовала в течение СВО, уже давно бы до Киева дошли, но нет. Продолжаем организовывать гумкорридоры, не стрелять по технике в жилых дворах и вообще вести войну по гуманным правилам. В то время как все остальные всегда воевали на уничтожение(втч во 2мв против нас) и на эти правила плевали.
+17
-8
+9
Представляю, как во время матча малиец делает подкат под израильтянина и тут же выбегают на поле полицейские из элитного GIGN с автоматами и скручивают малийца.
Резервный арбитр:
- Замена.
+17
-8
+9
Спортс открывает очередной срач..)

Зря только ночью
+11
-2
+9
Ответ sbfgnm7pfx
Комментарий скрыт
и это пишет бот с абракадаброй в нике про медодички. ахахаха проиграл
+17
-10
+7
Макаревич с Пугачихой выразили недовольство уже ?
+14
-7
+7
Ответ zalik73
Давай разберём . Израиль ничего плохого России не сделал. Но,вы требуете или вас пустить или евреев недопустить. У меня тот же вопрос . Причем Израиль к вашим проблемам. Двойные это стандарты (для тебя,для меня нет)или тройные. Какая вам разница,что у кого то праздник?( Если в такое время это можно назвать праздником) Ты с пацанами где то гушбанил,менты насели ,все соскочили ,но тебя приняли . Ты что сдашь остальных? По принципу двойных стандартов,типа они на свободе,а я нет.,а воровали вместе. У вас странная позиция. Если у самих хреново ,пусть и у остальных так будет
аргументы на уровне сдать посонов контексте арабо израильского конфликта такого я еще не видел ахаха. да нет никаких предъяв израилю. они заняты тем же самым что и мы. отстаивают свои интересы в регионе, право на жизнь и самоуправление и безопасность. вопросы к лицемерным мразям которые спорт в политоту превращают и даже в этом непоследовательны.
+11
-5
+6
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