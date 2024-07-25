Гимн Израиля и игроков сборной освистали в матче с Мали на Олимпиаде в Париже, на трибунах были флаги Палестины. Израильтян на игру сопровождала полиция

Гимн Израиля и игроков сборной освистали в ходе матча с Мали на Олимпиаде.

Матч национальных команд (1:1) начался с исполнения гимна Мали. Когда дело дошло до гимна Израиля, раздался свист и шум. Акустическая система стадиона, воспроизводившая гимны, на этом моменте стала работать заметно громче, отмечает Alton Telegraph со ссылкой на AP.

Со стартом игры израильских футболистов начали освистывать каждый раз, когда они касались мяча.

Кроме того, сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться в перепалку между некоторыми фанатами на трибунах. Инцидент произошел недалеко от места, где одна женщина держала палестинский флаг, затем к ней присоединились еще два человека с флагами Палестины.

Стоит отметить, что Мали разорвала дипломатические отношения с Израилем и выступает против нынешней военной операции Израиля в секторе Газа.

Сегодняшний матч потребовал массового присутствия сотрудников службы безопасности возле стадиона, однако атмосфера за пределами площадки была спокойной.

Израильская команда прибыла в сопровождении полицейского эскорта: впереди ехали мотоциклисты, а сзади следовали около дюжины фургонов полиции по охране общественного порядка. Вооруженные полицейские патрулировали стадион « », один из них держал винтовку на плече.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что израильские спортсмены будут охраняться 24 часа в сутки элитным полицейским подразделением GIGN, которое, среди прочего, отвечает за борьбу с терроризмом и защиту правительственных чиновников.

Во время Олимпиады улицы Парижа патрулируют эскадрильи полиции, истребители и солдаты, а по обеим сторонам реки Сены установлены защитные ограждения из металлических заборов.

Каждый день в обеспечении безопасности задействовано 35 тысяч полицейских, на церемонии открытия в пятницу их будет 45 тысяч. Кроме того, 10 тысяч человек принимают участие в операциях по обеспечению безопасности Парижа. Франция также получает помощь от более чем 40 стран, которые направили не менее 1 900 полицейских в качестве подкрепления.

Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.

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