Эммануэль Макрон: «Мы будем рады видеть израильских спортсменов в Париже-2024. Они смогут выступить под национальным флагом»
Президент Франции Эммануэль Макрон рад видеть атлетов из Израиля в Париже-2024.
«Мы будем рады видеть израильских спортсменов во Франции. Они смогут выступить под своим национальным флагом», – сказал Макрон.
Он подчеркнул, что «ответственность Франции обеспечить их безопасность». А еще отметил, что был бы рад видеть на церемонии открытия Олимпиады премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «несмотря на существующие между ними разногласия».
Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже.
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Есть политики и страны разного сорта оказывается
Назло мамке отморожу уши...
Звучит так, будто кто-то начинает подозревать об этом лишь сейчас)