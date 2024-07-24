Эммануэль Макрон: «Мы будем рады видеть израильских спортсменов в Париже-2024. Они смогут выступить под национальным флагом»

Теги сборная Израиля Олимпиада-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Президент Франции Эммануэль Макрон рад видеть атлетов из Израиля в Париже-2024.

«Мы будем рады видеть израильских спортсменов во Франции. Они смогут выступить под своим национальным флагом», – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что «ответственность Франции обеспечить их безопасность». А еще отметил, что был бы рад видеть на церемонии открытия Олимпиады премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «несмотря на существующие между ними разногласия».

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. 

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15 комментариев
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Это другое, вы не понимаете
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Ну а почему нет, они же ни с кем не воюют, ни кого не убивают.
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Ничего другого и не ожидалось, все эти двойные стандарты уже прижились в Европе! Жаль лишь народ Франции, имеющий во главе государства не сильного лидера, а марионетку Запада!
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Интересная повесточка
Есть политики и страны разного сорта оказывается
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Настоящий спорт вне политики! Спасибо Макрону, что не боится высказываться и поддерживает всех участников и их правительства без исключения. Хотя, постойте.
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Вот это привилегия, спасибо что снизошёл.
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Учитывая процент мусульманского населения в стране, это электоральное самоубийство.

Назло мамке отморожу уши...
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исраил страна террорист. макарон лицемер
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Не решился против братьев сиона идти, жить то охота
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двойные стандарты
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Представитель Лондонского Сити против евреев) Это как пчелы против меда)
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Тем временем в Палестине за полгода от обстрелов погибло детей больше, чем за всю СВО на Украине, начиная с 2014 года, причем с обеих сторон.
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Вот здесь принципы Олимпиады сработали. Спорт вне политики. Ура!
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Когда объелся этодругиновых сыроег
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Ответ Юрий Т
Интересная повесточка Есть политики и страны разного сорта оказывается
Оказывается?)
Звучит так, будто кто-то начинает подозревать об этом лишь сейчас)
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