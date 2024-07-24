Эммануэль Макрон: «Мы будем рады видеть израильских спортсменов в Париже-2024. Они смогут выступить под национальным флагом»

Президент Франции Эммануэль Макрон рад видеть атлетов из Израиля в Париже-2024.

«Мы будем рады видеть израильских спортсменов во Франции. Они смогут выступить под своим национальным флагом», – сказал .

Он подчеркнул, что «ответственность Франции обеспечить их безопасность». А еще отметил, что был бы рад видеть на церемонии открытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «несмотря на существующие между ними разногласия».

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже.

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